Πέντε ανήλικοι, ηλικίας 13, 16 και 17 ετών, συνελήφθησαν το απόγευμα της Δευτέρας 19 Οκτωβρίου στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας, κατηγορούμενοι για κλοπές από καταστήματα. Σύμφωνα με την Αστυνομία, φέρονται να χρησιμοποιούσαν ειδικά διαμορφωμένο μαγνήτη για να αφαιρούν ή να απενεργοποιούν τους αντικλεπτικούς μηχανισμούς των ρούχων.

Αστυνομικοί της Ομάδας Παρεμπορίου, που αναζητούσαν τα συγκεκριμένα άτομα στο πλαίσιο διερεύνησης κλοπών στην περιοχή, τους εντόπισαν και τους σταμάτησαν για έλεγχο.

Στην κατοχή τους βρέθηκαν προϊόντα τα οποία, κατά την ΕΛ.ΑΣ., είχαν αφαιρέσει λίγο νωρίτερα από καταστήματα του κέντρου. Παράλληλα, κατασχέθηκε ο μαγνήτης που φέρονται να χρησιμοποιούσαν.

Οι πέντε ανήλικοι οδηγήθηκαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ακροπόλεως, όπου σχηματίστηκε σε βάρος τους δικογραφία για διακεκριμένη κλοπή. Στη συνέχεια οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.