Ένα παιδί ηλικίας περίπου 3,5 ετών εντοπίστηκε να περιφέρεται χωρίς επιτήρηση σε πεζόδρομο στην Άρτα, προκαλώντας την κινητοποίηση της Αστυνομίας. Για την υπόθεση συνελήφθησαν ο πατέρας και ο παππούς του παιδιού, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση.

Σύμφωνα με πληροφορίες του epiruspost.gr, το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας, όταν μια διερχόμενη γυναίκα αντιλήφθηκε ότι το μικρό παιδί κυκλοφορούσε μόνο του και ενημέρωσε τις Αρχές.

Αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο και εντόπισαν άμεσα το παιδί, χωρίς να βρίσκεται κάποιος ενήλικας μαζί του.

Πώς εντοπίστηκαν ο πατέρας και ο παππούς του παιδιού

Μετά τον εντοπισμό του παιδιού, οι αστυνομικοί ξεκίνησαν αναζητήσεις στην περιοχή, καταφέρνοντας να εντοπίσουν τον παππού του. Από την έρευνα προέκυψε ότι είχε διαφύγει της προσοχής του, με αποτέλεσμα το παιδί να βρεθεί να περιπλανιέται μόνο του στον πεζόδρομο.

Ο παππούς συνελήφθη, ενώ στη συνέχεια συνελήφθη και ο πατέρας του παιδιού, ο οποίος παρουσιάστηκε αυτοβούλως στην Αστυνομία.

Σε βάρος και των δύο σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της έκθεσης, ενώ η υπόθεση αναμένεται να πάρει τον δρόμο της Δικαιοσύνης.

Τη δικογραφία σχημάτισε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Άρτας, το οποίο θα την υποβάλει στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Άρτας.