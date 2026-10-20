Ελεύθεροι αφέθηκαν, μετά τις απολογίες τους σε τακτικό ανακριτή, οι τέσσερις 13χρονοι που κατηγορούνται για απόπειρα ληστείας σε βάρος δύο 12χρονων, στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης. Σε έναν από τους ανήλικους επιβλήθηκε το μέτρο της παρακολούθησης από κοινωνικό λειτουργό, όπως αποφάσισαν ανακριτής και εισαγγελέας.

Είχε προηγηθεί καταγγελία για περιστατικό που σημειώθηκε το απόγευμα της περασμένης Κυριακής, όταν, σύμφωνα με την Αστυνομία, οι τέσσερις κατηγορούμενοι ανήλικοι, αφού προσέγγισαν τους δύο 12χρονους, τους απείλησαν με σωματική βία, ενώ επιδεικνύοντας αντικείμενο που φέρεται να ήταν μαχαίρι και κρατούσε ένας εξ αυτών, ζήτησαν να τους παραδώσουν χρήματα.

Οι τέσσερις ανήλικοι αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται – απόπειρα ληστείας και παράνομη οπλοφορία. Σύμφωνα με πληροφορίες, υποστήριξαν πως το αντικείμενο ήταν μία «χτένα» και πως επρόκειτο για «πλάκα».

Για την ίδια υπόθεση κατέστησαν κατηγορούμενοι και οι γονείς τους για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.