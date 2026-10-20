Να περάσει ναρκωτικά στις φυλακές Διαβατών επιχείρησε 36χρονος, ο οποίος συνελήφθη χθες, Δευτέρα 19/10 το πρωί, όταν εντοπίστηκε να έχει κρυμμένες στα ρούχα του τέσσερις συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, βάρους 11,75 γραμμαρίων.

Ο εντοπισμός έγινε από υπαλλήλους του σωφρονιστικού καταστήματος, κατά τη διάρκεια επισκεπτηρίου, καθώς τα ναρκωτικά προορίζονταν για 29χρονο, προσωρινά κρατούμενο στις φυλακές.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, για την υπόθεση συνελήφθη ο 36χρονος, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δέλτα, ενώ σε βάρος του 29χρονου έγκλειστου σχηματίστηκε σχετική δικογραφία.