Σε αυξημένη επιφυλακή και επιχειρησιακή ετοιμότητα βρίσκεται η Ελληνική Αστυνομία, ενόψει των σημερινών και αυριανών κινητοποιήσεων στο κέντρο της Αθήνας.

Μιλώντας σήμερα το πρωί στην εκπομπή «Σήμερα» του ΣΚΑΪ, η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, έκανε λόγο για εκτεταμένο επιχειρησιακό σχεδιασμό, με προληπτικούς ελέγχους και παρουσία αστυνομικών δυνάμεων σε σημεία, όπου εκτιμάται ότι μπορεί να προκύψουν προβλήματα.

Βασική προτεραιότητα, όπως επεσήμανε, είναι η προστασία των διαδηλωτών και ιδιαίτερα των μαθητών και φοιτητών, που αναμένεται να συμμετάσχουν στις κινητοποιήσεις.

«Εμείς κάθε φορά, σε κάθε τέτοιου είδους συγκέντρωση, προετοιμαζόμαστε, ακόμη και για το χειρότερο», είπε χαρακτηριστικά η κ. Δημογλίδου, σχετικά με το ενδεχόμενο να επιχειρήσουν ομάδες να προκαλέσουν επεισόδια.

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, πάντως, ξεκαθάρισε ότι στόχος των μέτρων είναι να διεξαχθούν οι συγκεντρώσεις με ασφάλεια: «Σε καμία περίπτωση, όμως, δεν θα επιτραπεί κάτι τέτοιο, ούτε να κινδυνεύσει η ανθρώπινη ζωή από την πλευρά τους».

Σύμφωνα με την ίδια, κινητοποίηση έχει προγραμματιστεί από σήμερα το απόγευμα, ενώ αύριο οι διαδηλωτές έχουν δώσει ραντεβού στις 12:00 στα Προπύλαια και στη συνέχεια αναμένεται να κινηθούν προς το Σύνταγμα.

Οι φοιτητές σχεδιάζουν να στήσουν ξανά σκηνές στο Σύνταγμα, όπως είχαν κάνει και στην προηγούμενη κινητοποίηση για τη φοιτητική στέγη. Η Κωνσταντία Δημογλίδου υπενθύμισε ότι και την προηγούμενη φορά οι σκηνές παρέμειναν μέχρι το επόμενο πρωί και στη συνέχεια απομακρύνθηκαν σταδιακά.

Στην αυριανή κινητοποίηση αναμένεται να συμμετάσχουν μαθητές, φοιτητές και εκπαιδευτικοί, με την κ. Δημογλίδου να στέκεται ιδιαίτερα στην παρουσία μικρών ηλικιών, υπογραμμίζοντας ότι αυτό καθιστά ακόμη σημαντικότερη την αποτροπή επεισοδίων.

«Σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε αυτοί οι άνθρωποι να έρθουν σε κίνδυνο. Γι’ αυτό ακριβώς και θα βρίσκεται η αστυνομία εκεί», σημείωσε.

Όσον αφορά στο επιχειρησιακό σχέδιο της Αστυνομίας, περιλαμβάνονται και προληπτικοί έλεγχοι προτού οι πολίτες προσεγγίσουν τον χώρο της συγκέντρωσης.

Η κ. Δημογλίδου είπε ότι η συγκεκριμένη πρακτική εφαρμόζεται και σε άλλες μεγάλες κινητοποιήσεις και, σύμφωνα με την ίδια, έχει αποδώσει, καθώς μπορεί να εμποδίσει άτομα που μεταφέρουν επικίνδυνα αντικείμενα να βρεθούν ανάμεσα στους συγκεντρωμένους.

Αστυνομική παρουσία θα υπάρχει, επίσης, σε σημεία και κτίρια που έχουν ενταχθεί στον σχεδιασμό ασφαλείας, καθώς και γύρω από εγκαταστάσεις ή οδούς όπου υπάρχει εκτίμηση ότι μπορεί να σημειωθούν φθορές. Ειδική πρόβλεψη υπάρχει και για πρεσβείες, οι οποίες ήδη διαθέτουν σταθερή φύλαξη.

Όπως ανέφερε η Κωνσταντία Δημογλίδου, στα μέτρα θα εμπλακεί ουσιαστικά το σύνολο των υπηρεσιών που απαιτούνται για την τάξη, την ασφάλεια και την Τροχαία, καθώς αναμένονται σημαντικές επιπτώσεις και στην κυκλοφορία στο κέντρο της Αθήνας.

Σε ερώτηση εάν θα κλείσουν σταθμοί του Μετρό, η ίδια δεν ανακοίνωσε σχετική απόφαση, λέγοντας ωστόσο ότι «αυτό είναι κάτι που το εξετάζουμε», εξηγώντας ότι στον σχεδιασμό πρέπει να ληφθεί υπόψιν και η ανάγκη μετακίνησης των εργαζομένων και όσων πρέπει να φτάσουν στο κέντρο.

Η Ελληνική Αστυνομία, όμως, καλεί τους πολίτες να αποφύγουν την προσέγγιση στο κέντρο με τα αυτοκίνητά τους, καθώς αναμένονται κυκλοφοριακές δυσκολίες.

Η εκπρόσωπος της Αστυνομίας ρωτήθηκε και για πληροφορίες περί ειδικής οδηγίας προς τις αστυνομικές δυνάμεις σχετικά με τους ανήλικους διαδηλωτές.

Η ίδια δεν επιβεβαίωσε ότι υπάρχει ξεχωριστή εντολή αυτού του είδους, επισημαίνοντας ότι η Αστυνομία δεν έχει λόγο να επέμβει απέναντι σε οποιονδήποτε πολίτη συμμετέχει ειρηνικά σε μια συγκέντρωση.

«Δεν αγγίζουμε κανέναν πολίτη έτσι κι αλλιώς. Δεν υπάρχει λόγος να αγγίξεις κανέναν πολίτη, ο οποίος βρίσκεται εκεί να συγκεντρωθεί, να διαμαρτυρηθεί για τους δικούς του λόγους», είπε. Ωστόσο, πρόσθεσε, ότι δεν θα επιτραπεί σε ομάδες να παρεμποδίσουν τη συγκέντρωση, να επιτεθούν σε πολίτες ή αστυνομικούς ή να προκαλέσουν φθορές.

«Ίσως κάποιοι να θέλουν να μιμηθούν καταστάσεις. Προφανώς και θα πρέπει να έχουμε πολύ μεγάλη προσοχή σε αυτό», ανέφερε ακόμα η κ. Δημογλίδου, σχετικά με τις κινητοποιήσεις και τα επεισόδια σε ευρωπαϊκές χώρες.

Τόνισε, πάντως, ότι η ανησυχία της Αστυνομίας αφορά συγκεκριμένα την πιθανότητα έκνομων ενεργειών μέσα ή γύρω από τις συγκεντρώσεις και όχι τους πολίτες που επιθυμούν να διαδηλώσουν ειρηνικά.

Υπενθυμίζεται ότι από σήμερα, Τρίτη, κλιμακώνονται οι πανελλαδικές κινητοποιήσεις φοιτητών, μαθητών και εκπαιδευτικών για την υπεράσπιση της δημόσιας παιδείας, με κορύφωση το αυριανό πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο.

Οι κινητοποιήσεις ξεκινούν σήμερα στις 18:00 το απόγευμα με συγκέντρωση στο Σύνταγμα, όπου έχουν προγραμματιστεί συναυλία και κατασκήνωση με σκηνές, ενώ αύριο έχουν προγραμματιστεί συλλαλητήρια στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στην Πάτρα και σε άλλες πόλεις.

Επίσης, για αύριο έχει προκηρυχθεί και 24ωρη πανελλαδική εκπαιδευτική απεργία, στην οποία συμμετέχουν και οι καθηγητές της ΟΛΜΕ.