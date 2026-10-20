Έντονη είναι η ανησυχία για την έξαρση της βίας των ανηλίκων. Περιστατικά σημειώνονται καθημερινά σε πολλές περιοχές της χώρας και οι ειδικοί κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου.

Με αφορμή το πρόσφατο επεισόδιο επίθεσης από ομάδα ανηλίκων σε έναν 15χρονο για να του κλέψουν το κινητό, στην Πάτρα, μίλησε στο ΕΡΤnews και την εκπομπή «Συνδέσεις» ο γραμματέας της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων νομού Αχαΐας Γιώργος Αποστόλου.

«Δεν φτάνει μόνο η αστυνόμευση. Θα πρέπει και η ίδια η κοινωνία, η ίδια η οικογένεια να ενεργοποιηθεί και να προσπαθήσει να φέρει τους ανηλίκους σε διαφορετικό δρόμο από αυτόν που ακολουθούν αυτή τη στιγμή», σημείωσε ο Γ. Αποστόλου. «Στο συγκεκριμένο περιστατικό οι ανήλικοι αντιμετωπίζουν σοβαρές κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα. Τα τραύματα που προκάλεσαν στον ανήλικο είναι πάρα πολύ σοβαρά (σπασμένο χέρι, χτυπήματα στο κεφάλι) τα οποία θα μπορούσαν να είχαν αποβεί μοιραία» είπε.

«Όταν συλλαμβάνεται ένα παιδί προσπαθούμε με τον καλύτερο τρόπο να βρισκόμαστε κοντά του, έτσι ώστε να καταλάβει ότι η συνέχεια αυτού του δρόμου δεν είναι η σωστή, γιατί θα οδηγήσει στη φυλακή, θα οδηγήσει σε περισσότερα προβλήματα παρά θα του τα λύσει. Πάντα προσπαθούμε να τους φερθούμε σαν παιδιά και στους γονείς σαν γονείς παιδιών κι όχι σαν δράστες σοβαρών εγκλημάτων» δήλωσε.

Για το συγκεκριμένο περιστατικό, ο Γιώργος Αποστόλου σημείωσε ότι οι θύτες και το θύμα γνωρίζονταν καθώς μένουν στην ίδια περιοχή, πηγαίνουν στο ίδιο σχολείο και συχνάζουν στα ίδια μέρη. «Μόνο αυτοί μπορούν να πουν γιατί το έκαναν, γιατί έφτασαν σε αυτό το σημείο. Μπορεί να υπάρχει πίσω από αυτή την πράξη κάποιο άλλο υπόβαθρο, το οποίο εμείς δεν γνωρίζουμε και οι ανήλικοι δεν θέλουν να το αποκαλύψουν».