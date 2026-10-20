Φοβισμένος είναι ο 12χρονος που έπεσε θύμα άγριου ξυλοδαρμού από ανήλικους συμμαθητές του έξω από γήπεδο της Ευκαρπίας που φέρει το όνομα του αδικοχαμένου Άλκη Καμπανού. Οι δράστες της επίθεσης, που είναι τρεις 12χρονοι, έχουν ταυτοποιηθεί από τις Αρχές και σε βάρος τους θα σχηματιστεί δικογραφία για σωματική βλάβη.

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου, 17/10 και όλα ξεκίνησαν όταν ο ανήλικος δέχτηκε αναίτια λεκτική επίθεση από πέντε άλλους ανήλικους και, όταν ζήτησε τον λόγο, εκείνοι τον ξυλοκόπησαν άγρια με κλωτσιές και μπουνιές.

«7 και 5 ακριβώς με πήρε τηλέφωνο, λέει “Μπαμπά” έλα γρήγορα γιατί με έχουν περικυκλώσει, λέει κάποια άτομα εδώ πέρα και με χτυπάνε. Του ζητούσαν δήθεν το λόγο και γιατί βρίζεσαι λέει με το μπαμπά μου με τη μαμά μου. Γυρνάει το παιδί μας εκεί και με το που γυρνάει την πλάτη του να φύγει κατευθείαν το επιτέθηκαν, το έριξαν κάτω, το έπιασαν, το χτυπάνε», είπε ο πατέρας του 12χρονου.

Ο 12χρονος ανησυχεί ότι θα ξανασυναντήσει τους δράστες

Το θύμα νοσηλεύεται ακόμα στο νοσοκομείο, ενώ πέρα από τα σωματικά τραύματα αντιμετωπίζει έντονο φόβο για την επιστροφή του στο σχολείο και την πιθανότητα να ξανασυναντήσει τους δράστες, τους οποίους η αστυνομία ακόμα αναζητά.

«Τα παιδιά κατάλαβαν ότι πάνε να κάνουν φασαρία, χωρίς να είναι κάτι σίγουρο και γύρισαν να φύγουν. Και όπως γύρισαν να φύγουν χτύπησαν το γιο μου. Τον έσπρωξαν στα κάγκελα, τον έριξαν κάτω, τον χτυπούσαν κλωτσιές, μπουνιές στο σώμα, στο κεφάλι, στα πόδια. Το παιδί μου λέει “μαμά, σκέφτομαι ότι όταν θα βγω από το νοσοκομείο τι θα γίνει; Πώς εγώ θα κυκλοφορώ; Πώς εγώ θα μπορώ να βγαίνω; Δεν θα μπορώ”. Φοβάται, γιατί με τα τόσα που ακούει φοβάται να μην τον πάρουν, να μην τον σκοτώσουν, να μην τον ρίξουν πουθενά. Και όταν τον χτυπούσαν φοβόταν ότι μήπως δεν θα προλάβει να πάρει τηλέφωνο τους γονείς του να ειδοποιήσει ότι πού είναι», ανέφερε από την πλευρά της η μητέρα του παιδιού.