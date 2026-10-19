Αθωωτική ήταν η απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Ιωαννίνων για τον ιδρυτή της «Κιβωτού του Κόσμου», πατέρα Αντώνιο Παπανικολάου, καθώς και για δύο πρώην συνεργάτες του, οι οποίοι είχαν παραπεμφθεί σε δίκη για περιστατικά που φέρονταν να είχαν σημειωθεί σε δομές της οργάνωσης στην Ήπειρο.

Σύμφωνα με το epirusgate, το δικαστήριο απάλλαξε από όλες τις κατηγορίες τόσο τον πατέρα Αντώνιο όσο και την πρώην διευθύντρια της δομής των Ιωαννίνων, Ανδριανή Θεοδωρακοπούλου, και τον παιδαγωγό Πασχάλη Σκορδά.

Η ετυμηγορία εκδόθηκε έπειτα από πολύμηνη εξέταση της υπόθεσης και ήταν σύμφωνη με την πρόταση της εισαγγελικής αρχής. Όπως επισημαίνει η υπεράσπιση, τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στο ακροατήριο δεν τεκμηρίωσαν τις πράξεις για τις οποίες είχαν κατηγορηθεί οι τρεις.

Το κατηγορητήριο και η απόφαση του δικαστηρίου

Η Ανδριανή Θεοδωρακοπούλου είχε βρεθεί αντιμέτωπη με κατηγορίες που αφορούσαν την πρόκληση σωματικής βλάβης σε ανηλίκους μέσω μεθοδευμένης ψυχικής κακοποίησης, καθώς και πράξεις παράνομης κατακράτησης και βίας.

Στον Πασχάλη Σκορδά αποδιδόταν σωματική βλάβη σε βάρος ανηλίκων, ενώ ο πατέρας Αντώνιος είχε παραπεμφθεί για ηθική αυτουργία στις συγκεκριμένες πράξεις.

Με την ολοκλήρωση της αποδεικτικής διαδικασίας, το δικαστήριο κατέληξε στην αθώωση και των τριών.

Οι δικηγόροι Δημήτριος Δήμος, Χριστίνα Μάστορα και Γεώργιος Γεωργίου, σε κοινή τοποθέτησή τους, υποστήριξαν ότι η δικαστική κρίση στηρίχθηκε αποκλειστικά στα στοιχεία της δικογραφίας και σε όσα προέκυψαν κατά την ακροαματική διαδικασία.

«Ο λόγος, ανήκει πλέον στη Δικαιοσύνη, η οποία έκρινε με βάση τα αποδεικτικά μέσα και όχι τις εντυπώσεις», τονίζουν.

Στην ίδια ανακοίνωση κάνουν αναφορά στην κοινωνική προσφορά της «Κιβωτού του Κόσμου» από την ίδρυσή της το 1998, σημειώνοντας ότι μέσα από τις δομές της φιλοξενήθηκαν και υποστηρίχθηκαν χιλιάδες παιδιά. Παράλληλα, υπενθυμίζουν τις διακρίσεις που είχε λάβει ο πατέρας Αντώνιος από την Ακαδημία Αθηνών και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Οι αιχμές της υπεράσπισης για τη δημόσια αντιμετώπιση της υπόθεσης

Οι συνήγοροι υποστηρίζουν ότι, από την έναρξη της ποινικής διερεύνησης, οι εντολείς τους βρέθηκαν αντιμέτωποι με μια δημόσια συζήτηση στην οποία, όπως καταγγέλλουν, δεν τηρήθηκε η αρχή του τεκμηρίου αθωότητας.

«Το τεκμήριο αθωότητας καταπατήθηκε ωμά. Οι εντολείς μας αντιμετωπίστηκαν δημόσια ως ένοχοι πριν δικαστούν, και η τιμή τους εκτέθηκε χωρίς καμία επιφύλαξη», αναφέρουν χαρακτηριστικά.

Επικαλούνται επίσης τη μεγάλη προβολή που είχε λάβει η άσκηση ποινικών διώξεων το 2022, αλλά και μεταγενέστερες δικαστικές αποφάσεις, μεταξύ των οποίων καταδικαστική απόφαση του Εφετείου Αθηνών, η οποία, σύμφωνα με τους ίδιους, εκδόθηκε ερήμην.

Απευθυνόμενοι στα μέσα ενημέρωσης, ζητούν η απαλλακτική απόφαση να προβληθεί με την ίδια ένταση που είχαν δημοσιοποιηθεί οι κατηγορίες. «Αναμένουμε να καλύψουν με τον ίδιο τρόπο και την ίδια έκταση και την αθώωσή τους», σημειώνουν.

Διευκρινίζεται ότι η συγκεκριμένη δικαστική εξέλιξη αφορά αποκλειστικά την υπόθεση που εκδικάστηκε στα Ιωάννινα και δεν επηρεάζει αυτομάτως άλλες ποινικές διαδικασίες σχετικές με τη λειτουργία της «Κιβωτού του Κόσμου».

Πατέρας Αντώνιος: «Η Δικαιοσύνη με έκρινε αθώο»

Μετά την ανακοίνωση της απόφασης, ο πατέρας Αντώνιος εξέφρασε την ικανοποίησή του, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα όχι μόνο στην προσωπική του απαλλαγή αλλά και σε αυτό που ο ίδιος θεωρεί δικαίωση της συνολικής προσφοράς της οργάνωσης.

«Η Δικαιοσύνη με έκρινε αθώο», δήλωσε, ευχαριστώντας όσους στάθηκαν στο πλευρό του κατά τη διάρκεια των προηγούμενων ετών.

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στην κοινωνική δράση της «Κιβωτού του Κόσμου» και στη συμβολή των ανθρώπων που συμμετείχαν στη λειτουργία της.

«Μετά από τόσο καιρό, αθωωθήκαμε, αλλά αυτό που με απασχολεί εμένα περισσότερο είναι ότι το έργο της Κιβωτού του Κόσμου αποδεικνύεται ότι είναι ακηλίδωτο και ότι προσέφερε στην κοινωνία τα πάντα», υποστήριξε.

Όπως είπε, αισθάνεται ότι η απόφαση αναγνωρίζει και την προσπάθεια των εθελοντών και των υποστηρικτών της οργάνωσης.

«Αυτό είναι η μεγαλύτερη ικανοποίηση για μένα, ότι σήμερα δικαιώνεται το μεγάλο έργο της Κιβωτού», πρόσθεσε.

Ο ίδιος περιέγραψε και τη στάση που, σύμφωνα με τα λεγόμενά του, κράτησαν απέναντί του οι πολίτες παρά τις καταγγελίες και την εκτεταμένη δημοσιότητα.

«Επειδή εγώ κυκλοφορώ, ξέρετε, έξω στον κόσμο, δεν συνάντησα έναν άνθρωπο που να μου πει κάτι κακό. Με αγκάλιαζαν, μου έδιναν κουράγιο», ανέφερε.

Δημήτρης Δήμος: «Δεν αθωώθηκε λόγω αμφιβολιών»

Στη σημασία της αποδεικτικής διαδικασίας επικεντρώθηκε ο δικηγόρος Δημήτρης Δήμος, ο οποίος επισήμανε ότι το δικαστήριο εξέτασε διεξοδικά τις καταγγελίες για σωματικές βλάβες, παράνομη κατακράτηση, βία και απειλές.

Κατά τον ίδιο, η διερεύνηση των πραγματικών περιστατικών οδήγησε στην πλήρη απόρριψη των κατηγοριών.

«Όλα αυτά μετά από μια εξονυχιστική πράγματι διαδικασία που ακολούθησε το δικαστήριο κατέρρευσαν με την απόφαση του Δικαστηρίου», δήλωσε.

Μάλιστα, υπογράμμισε ότι, σύμφωνα με την ερμηνεία του για την απόφαση, η απαλλαγή δεν προέκυψε από αμφιβολίες, αλλά από τη μη απόδειξη των καταγγελλόμενων πράξεων.

«Σημαντικό είναι ότι δεν αθωώθηκε λόγω αμφιβολιών, δεν απεδείχθη καμία κατηγορία», τόνισε.

Ο Δημήτρης Δήμος συνέδεσε τη δικαστική εξέλιξη με την αποκατάσταση της φήμης του ιδρυτή της οργάνωσης, αναφερόμενος ειδικότερα στη δραστηριότητα των δομών στην Πωγωνιανή, την Κόνιτσα και τα Ιωάννινα.

Άσκησε, επίσης, κριτική στη διαχείριση της οργάνωσης μετά την αλλαγή διοίκησης, υποστηρίζοντας ότι στο δικαστήριο εξετάστηκαν και οι συνθήκες λειτουργίας των δομών σε διαφορετικές χρονικές περιόδους.

«Τότε ήταν ένα στολίδι που ήταν καταφύγιο για όλα τα παιδιά που είχαν προβλήματα και πήγαιναν στη δομή για ένα καλύτερο αύριο», ανέφερε.

Χριστίνα Μάστορα: «Ουσιαστική δικαίωση» για τους κατηγορουμένους

Από την πλευρά της, η δικηγόρος Χριστίνα Μάστορα υποστήριξε ότι η απόφαση αποτελεί σημαντική εξέλιξη για τον πατέρα Αντώνιο και τους δύο συγκατηγορουμένους του.

«Η σημερινή αθωωτική απόφαση συνιστά μια ουσιαστική δικαίωση του πατρός Αντωνίου και των παιδαγωγών που έδωσαν όλη τους τη ζωή για αυτά τα παιδιά που βρέθηκαν ως τρόφιμοι της Κιβωτού», δήλωσε.

Η ίδια σημείωσε ότι τόσο η εισαγγελική εισήγηση όσο και η τελική απόφαση ήταν απαλλακτικές, καθώς, κατά την εκτίμησή της, δεν αποδείχθηκε η διάπραξη των αδικημάτων που περιλαμβάνονταν στο κατηγορητήριο.

Παράλληλα, επανέφερε το ζήτημα της προστασίας του τεκμηρίου αθωότητας και της ανάγκης οι δικαστικές υποθέσεις να αξιολογούνται με βάση τα πραγματικά δεδομένα.

«Κάθε άνθρωπος δικαιούται να κριθεί δίκαια και με βάση τα αποδεικτικά στοιχεία που υπάρχουν σε κάθε δικογραφία και όχι μέσω δημοσιευμάτων και των εντυπώσεων που προκαλούνται από αυτά», επισήμανε.

Γιώργος Γεωργίου: Να δοθεί στην αθώωση η ίδια δημοσιότητα με τις κατηγορίες

Στον τρόπο με τον οποίο παρουσιάστηκε η υπόθεση κατά τα προηγούμενα χρόνια αναφέρθηκε ο τρίτος συνήγορος, Γιώργος Γεωργίου.

Όπως υποστήριξε, η ομόφωνη αθώωση των τριών κατηγορουμένων ήρθε μετά από μια ιδιαίτερα εκτενή δικαστική διαδικασία και αποτελεί απάντηση στη δημόσια αντιμετώπιση που είχαν δεχθεί.

«Θέλω να τονίσω ότι επί τέσσερα χρόνια αντιμετωπίστηκαν ως ένοχοι πριν καν δικαστούν», δήλωσε.

Ο δικηγόρος εκτίμησε ότι η απόφαση συμβάλλει στην αποκατάσταση της προσωπικής και επαγγελματικής υπόληψης των εντολέων του, επιμένοντας ότι η δικαστική κρίση πρέπει να αποτελεί το βασικό κριτήριο για την αξιολόγηση των συγκεκριμένων καταγγελιών.

Κλείνοντας, κάλεσε τα μέσα ενημέρωσης να παρουσιάσουν την έκβαση της δίκης με αντίστοιχη προβολή με εκείνη που είχαν λάβει οι αρχικές διώξεις.

«Αναμένουμε όσο δυνατά ακούστηκε η κατηγορία, αντιστοίχως να ακουστεί και η ομόφωνη αθώωσή του», κατέληξε.