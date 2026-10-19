Απατεώνες στην Καρδίτσα εξαπατούσαν κόσμο παριστάνοντας τους λογιστές, με τη λεία τους να υπολογίζεται ότι ξεπερνά τις 140.000 ευρώ.

Η υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται το μεσημέρι του Σαββάτου 17 Οκτωβρίου 2026, όταν άγνωστος τηλεφώνησε σε άνδρα σε περιοχή της Καρδίτσας, προσποιούμενος τον λογιστή. Με το πρόσχημα ότι έπρεπε να αποφύγει την επιβολή φορολογικού προστίμου, του ζήτησε να συγκεντρώσει 22.800 ευρώ και κοσμήματα και να τα αφήσει έξω από το σπίτι του.

Ο πολίτης, ωστόσο, αντιλήφθηκε εγκαίρως ότι επρόκειτο για απόπειρα απάτης και ειδοποίησε τις αστυνομικές Αρχές. Ακολουθώντας τις οδηγίες του δράστη, τοποθέτησε ένα σακίδιο στην περίφραξη της κατοικίας του, ενημερώνοντας παράλληλα την Αστυνομία για τις κινήσεις του.

Λίγο αργότερα, οι δράστες έφτασαν στο σημείο με Ι.Χ. αυτοκίνητο και παρέλαβαν το σακίδιο, χωρίς να γνωρίζουν ότι οι αστυνομικοί παρακολουθούσαν την εξέλιξη της επιχείρησης. Αμέσως μετά ακινητοποιήθηκαν και συνελήφθησαν τρεις ημεδαποί, ηλικίας 18, 19 και 20 ετών, έγραψε το taxydromos.gr.

Η μεθοδολογία και η λεία των 146.000 ευρώ

Από την έρευνα του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καρδίτσας προέκυψε ότι οι τρεις συλληφθέντες φέρονται να είχαν οργανωθεί τουλάχιστον από τις αρχές Σεπτεμβρίου, μαζί με άγνωστο συνεργό τους, με σκοπό τη διάπραξη απατών και την αποκόμιση παράνομου περιουσιακού οφέλους.

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, ο άγνωστος συνεργός αναλάμβανε τις τηλεφωνικές επικοινωνίες με τα υποψήφια θύματα. Παρουσιαζόταν ως λογιστής ή υπάλληλος της εφορίας και, χρησιμοποιώντας διάφορα προσχήματα, έπειθε τους πολίτες να συγκεντρώνουν χρήματα και κοσμήματα και να τα τοποθετούν σε σακούλες ή τσάντες.

Τα αντικείμενα αφήνονταν είτε έξω από τις κατοικίες είτε σε δωμάτια στο εσωτερικό τους. Στη συνέχεια, οι υπόλοιποι δράστες φέρονται να μετέβαιναν στα συγκεκριμένα σημεία και να παραλάμβαναν τα χρήματα και τα τιμαλφή.

Η συγκεκριμένη μέθοδος φέρεται να εφαρμόστηκε και σε τέσσερις ακόμη περιπτώσεις, από τις 3 Σεπτεμβρίου έως τις 14 Οκτωβρίου 2026, σε βάρος ισάριθμων πολιτών σε περιοχές της Καρδίτσας. Σύμφωνα με τις καταγγελίες, από τις υποθέσεις αυτές αποσπάστηκαν συνολικά 146.000 ευρώ και διάφορα κοσμήματα. Κατά την αστυνομική επιχείρηση κατασχέθηκαν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν οι συλληφθέντες, πέντε κινητά τηλέφωνα, ένα σακίδιο πλάτης και ένα καπέλο.

Σε βάρος των τριών συλληφθέντων, καθώς και ενός ακόμη ατόμου που δεν έχει ταυτοποιηθεί μέχρι στιγμής, σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση εγκληματικής ομάδας και απάτες.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Καρδίτσας, ενώ την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καρδίτσας.