Στην Ουρανούπολη Χαλκιδικής σταμάτησε η διαδρομή ενός 44χρονου Ρουμάνου ρασοφόρου, ο οποίος φέρεται να κατευθυνόταν προς το Άγιο Όρος. Ο άνδρας συνελήφθη το περασμένο Σάββατο, καθώς σε βάρος του εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης για οδήγηση χωρίς δίπλωμα.

Σύμφωνα με τα διωκτικά έγγραφα των ρουμανικών Αρχών, του έχει επιβληθεί ποινή φυλάκισης ενός έτους, πέντε μηνών και 20 ημερών. Η καταδίκη αφορά δύο περιπτώσεις κατά τις οποίες φέρεται να εντοπίστηκε να οδηγεί χωρίς άδεια: το 2023 στην Κωνστάντια και το 2025 στο Βασλούι.

Ο 44χρονος οδηγήθηκε σήμερα στην Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης για τη διαδικασία εκτέλεσης του εντάλματος. Κατά πληροφορίες, δήλωσε ότι δεν συναινεί στην έκδοσή του στη Ρουμανία.

Ζητούν διευκρινίσεις για το αδίκημα

Οι ελληνικές δικαστικές Αρχές ζήτησαν πρόσθετα έγγραφα από τη Ρουμανία, ώστε να αποσαφηνιστεί η πράξη για την οποία καταδικάστηκε.

Σκοπός είναι να διαπιστωθεί εάν πρόκειται για συμπεριφορά που διώκεται ποινικά και βάσει της ελληνικής νομοθεσίας, όπως για παράδειγμα επικίνδυνη οδήγηση, ή για απλή διοικητική παράβαση.

Από τις απαντήσεις των ρουμανικών Αρχών θα εξαρτηθεί εάν η υπόθεση θα παραπεμφθεί στο αρμόδιο Συμβούλιο Εφετών, προκειμένου να εξεταστεί το αίτημα έκδοσης. Μέχρι τότε, ο 44χρονος παραμένει κρατούμενος.