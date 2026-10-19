Θύμα απάτης έπεσε 25χρονη στα Γρεβενά, με δράστες να καταφέρνουν να της αποσπάσουν ένα ποσό κοντά στις 108.000 ευρώ.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι δράστες προσποιήθηκαν υπαλλήλους της ΑΑΔΕ, καθώς φέρεται να είχαν συλλέξει στοιχεία και πληροφορίες για το θύμα τους.

Μάλιστα, οι αρχές βλέπουν σύνδεση της συγκεκριμένης υπόθεσης με την εξαπάτηση προ ολίγων μηνών στο χωριό Καρπερό Γρεβενών και θεωρούν πως πρόκειται για την ίδια συμμορία.

Η νεαρή γυναίκα βρίσκεται σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση, ενώ και η τοπική κοινότητα της Δεσκάτης βρίσκεται σε επαγρύπνηση και φοβάται πως η σπείρα θα ξαναχτυπήσει στην περιοχή τους.

Η Αστυνομική Διεύθυνση Γρεβενών έχει συλλέξει μαρτυρίες σχετικά με την εμφάνιση και τα χαρακτηριστικά των δραστών που προσποιήθηκαν πως είναι από την ΑΑΔΕ, ούτως ώστε να ταυτοποιήσει τους δράστες.