«Της έδωσα ό,τι είχα και δεν είχα, τη ζωή μου, την ψυχή μου», είπε ο 68χρονος ιερέας στα Γρεβενά, μιλώντας για τη σχέση που είχε με την 43χρονη πρώην σύντροφό του, η οποία έχει καταγγείλει σε βάρος του εκδικητική πορνογραφία και απειλές.

Ο 68χρονος μίλησε στην εκπομπή «Το Πρωινό», ενώ η υπόθεση έχει πάρει τον δρόμο της Δικαιοσύνης. Η δίκη του, που επρόκειτο να γίνει στις 16 Οκτωβρίου, αναβλήθηκε για τις 29 Οκτωβρίου 2026, έπειτα από αίτημα της συνηγόρου του, καθώς ο ίδιος νοσηλευόταν.

Η σύλληψή του είχε γίνει στην κατοικία του στα Γρεβενά, μετά την καταγγελία της πρώην συντρόφου του. Για την υπόθεση έχει παρέμβει εισαγγελέας, ενώ η Ιερά Μητρόπολη Γρεβενών ανακοίνωσε ότι ο ιερέας απαλλάσσεται από τα διοικητικά του καθήκοντα.

Κατά τη διάρκεια της τηλεοπτικής του συνέντευξης, στην εκπομπή «Το Πρωινό», ο 68χρονος αναφέρθηκε εκτενώς στη σχέση του με την 43χρονη, περιγράφοντας στιγμές μεταξύ τους και υποστηρίζοντας ότι είχε αναπτύξει έντονα συναισθήματα για εκείνη.

«Δεν μπορείς να φανταστείς πόσο αγάπησα, ναι. Ξέρετε, είχα από… περίπου από τον Μάρτη μήνα, τον Απρίλη, δεν έβλεπα καθαρά τα μάτια της και της έλεγα: “Δεν με κοιτάς καθαρά”. Αυτή ριχνόταν επάνω… γιατί ήταν έτσι και μικροκαμωμένη, ριχνόταν επάνω μου, δίπλωνε τα πόδια στη μέση μου και μου έλεγε “σε αγαπώ, σε αγαπώ, σε αγαπώ, έχεις τόσο καιρό να μου πεις σε αγαπώ”, μου έλεγε.

Δεν μιλούσα εγώ, απλώς χαμογελούσα. Μετά από 15 μέρες, έτσι όπως αγκαλιαζόμασταν σαν ζευγάρι, την κοιτούσα στα μάτια και της έλεγα: “Τι μου κρύβεις, για πες μου; Δεν βλέπω τα μάτια σου καθαρά”.»

Ο ίδιος υποστήριξε ακόμη ότι είχε πληροφορηθεί πως η γυναίκα συνομιλούσε με άλλο πρόσωπο, πριν, όπως ανέφερε, αντιληφθεί ο ίδιος τι είχε συμβεί.

«…Αυτή μάλλον έπαιζε κι αλλού, γιατί μου έλεγε ένας επίτροπος, ότι πήγαινε πίσω στα παγκάκια και μιλάει με τις ώρες. Το είχα υπόψιν μου, ήξερα ότι θα την κάνει…»

Η στιγμή που, όπως λέει, κατάλαβε τι είχε συμβεί

Σε ερώτηση της δημοσιογράφου για το πότε αντιλήφθηκε ότι η πρώην σύντροφός του είχε ερωτική επικοινωνία με άλλον άνδρα, ο 68χρονος απάντησε:

«Την ημέρα που κατέβηκε με την κόρη της, 21 Ιουλίου. Τη διέκοψε εκείνη (τη σχέση), όχι εγώ.»

Στη συνέχεια, η συζήτηση στράφηκε στη σύζυγό του και στο πώς αντιμετωπίζει η ίδια την κατάσταση.

«Σε εμένα δεν είπε τίποτα. Με κοιτάει και κλαίει. Τι να πει; Να πει ένα “ακέραιος άνθρωπος, δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο”; Η παπαδιά μου, εγώ δεν ήμουν εντάξει, αυτή είναι μια χαρά. Εγώ τα λάθη είναι δικά μου. Εγώ που πίστεψα σε αυτόν τον άνθρωπο και του δόθηκα τόσο πολύ και με πρόδωσε έτσι και με πούλησε. Και δεν έφτανε αυτό, με οδηγεί εκεί που με οδηγεί τώρα.

Της έδωσα ό,τι είχα και δεν είχα, τη ζωή μου, την ψυχή μου. Και παρ’ όλα αυτά, δεν το περίμενα ποτέ και να σας πω και κάτι, είδατε θεούσο άνθρωπο και κάνει μεγάλους σταυρούς, κόβει τα χιλιόμετρα μακριά, αυτή η θεούσα, από τις οργανώσεις αυτές τις εκκλησιαστικές, καταλάβατε;»

Ο γιος του 68χρονου έχει υποστηρίξει σε δηλώσεις του ότι ο πατέρας του επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή του μετά το περιστατικό, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι ο ίδιος θεωρεί πως ο πατέρας του είναι το θύμα της υπόθεσης.