Σε τέσσερις συλλήψεις ανηλίκων προχώρησε η Ασφάλεια Πατρών για επίθεση σε βάρος ενός 15χρονου στην Πάτρα, στην οδό Κανελλοπούλου στην περιοχή της Αγυιάς.

Σύμφωνα με το tempo24.news, συνελήφθησαν και οι γονείς τους.

Οι νεαροί αρχικά προσήχθησαν προκειμένου να διαλευκανθούν τα αίτια της επίθεσης και εφόσον προκύψουν στοιχεία σε βάρος τους να συλληφθούν. Φέρονται να εμπλέκονται σε επίθεση σε βάρος του ανήλικου, με τις κατηγορίες που εξετάζονται να αφορούν την επίθεση και τη ληστεία.

Όπως είχε καταγγείλει ο 15χρονος στους αστυνομικούς, δέχθηκε αναίτια επίθεση από ομάδα ανηλίκων. Ο ίδιος κατάφερε να ξεφύγει από τους δράστες και να ειδοποιήσει την Ελληνική Αστυνομία.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., οι κατηγορούμενοι επιτέθηκαν στον ανήλικο, ασκώντας σε βάρος του σωματική βία με χτυπήματα στο κεφάλι και σε διάφορα σημεία του σώματος και του αφαίρεσαν ένα κινητό τηλέφωνο. Από την επίθεση ο 15χρονος τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Πατρών «Καραμανδάνειο».