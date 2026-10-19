Με ιδιαίτερη προσοχή παρακολουθούν τα τελευταία εικοσιτετράωρα οι επιτελείς της Ελληνικής Αστυνομίας τα όσα συμβαίνουν σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες αναφορικά με τις διαδηλώσεις μαθητών και φοιτητών που έχουν εξελιχθεί σε μαζικές κινητοποιήσεις, χωρίς να λείπουν τα σοβαρά επεισόδια, οι συγκρούσεις με τις δυνάμεις ασφαλείας και οι εκτεταμένες καταστροφές. Η ανησυχία επικεντρώνεται στο ενδεχόμενο το κύμα διαμαρτυρίας που εκδηλώνεται στη Γαλλία, στο Βέλγιο, στην Ιταλία και στην Αλβανία να επηρεάσει και την Ελλάδα, καθώς και στη χώρα μας καταγράφεται δυσαρέσκεια για το κόστος σπουδών, τα υψηλά ενοίκια και τα προβλήματα της δημόσιας εκπαίδευσης.

Προς το παρόν, πάντως, η εκτίμηση που επικρατεί στους κόλπους της ΕΛ.ΑΣ. είναι ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις για ξέσπασμα επεισοδίων αντίστοιχης έκτασης στην Ελλάδα. Οι αστυνομικές υπηρεσίες δεν φαίνεται να έχουν εντοπίσει οργανωμένη κινητοποίηση που να προμηνύει γενικευμένες συγκρούσεις, ενώ και η μέχρι σήμερα δραστηριοποίηση ομάδων του αντιεξουσιαστικού χώρου δεν παρουσιάζει, σύμφωνα με την εικόνα που έχουν σχηματίσει, χαρακτηριστικά ιδιαίτερης κλιμάκωσης. Ωστόσο, οι επόμενες δύο ημέρες θεωρούνται σημαντικές για την αξιολόγηση της κατάστασης, καθώς την Τρίτη 20 και την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου έχουν προγραμματιστεί νέες φοιτητικές και πανεκπαιδευτικές κινητοποιήσεις, με τη συμμετοχή μαθητών, φοιτητών, εκπαιδευτικών και γονέων.

Το διήμερο που βρίσκεται στο επίκεντρο του αστυνομικού σχεδιασμού

Ειδικότερα, για την Τρίτη 20 Οκτωβρίου οι φοιτητικοί σύλλογοι έχουν ανακοινώσει νέα συγκέντρωση στο Σύνταγμα, με συμβολική κατασκήνωση και συναυλία, συνεχίζοντας τις παρεμβάσεις τους για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης και του αυξημένου κόστους φοίτησης. Την επόμενη ημέρα, Τετάρτη 21 Οκτωβρίου, έχει προγραμματιστεί πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο στις 12:00 το μεσημέρι στα Προπύλαια, ενώ αντίστοιχες συγκεντρώσεις θα πραγματοποιηθούν στη Θεσσαλονίκη και σε δεκάδες ακόμη πόλεις.

Στις κινητοποιήσεις συμμετέχουν και οι εκπαιδευτικοί, με τη Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας να έχει προκηρύξει 24ωρη απεργία και την Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης να έχει ανακοινώσει στάσεις εργασίας. Στο επίκεντρο των αιτημάτων βρίσκονται οι ελλείψεις προσωπικού, η κατάσταση των σχολικών υποδομών, η χρηματοδότηση της εκπαίδευσης και οι αποδοχές των εκπαιδευτικών. Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι στις νέες κινητοποιήσεις έχουν δηλώσει συμμετοχή φοιτητικοί σύλλογοι από μεγάλα πανεπιστημιακά ιδρύματα της Αττικής, μεταξύ των οποίων το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Αυτό που απασχολεί περισσότερο τις αστυνομικές αρχές είναι η αποφυγή περιστατικών που θα μπορούσαν να προκαλέσουν τραυματισμούς και να οδηγήσουν σε μεγαλύτερη ένταση. Στον επιχειρησιακό σχεδιασμό δίνεται έμφαση στην προσεκτική διαχείριση των συγκεντρώσεων, με στόχο να διασφαλιστεί η ομαλή διεξαγωγή τους και να αποφευχθούν συγκρούσεις που ενδέχεται να αποτελέσουν αφορμή για νέες διαμαρτυρίες. Στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. αναγνωρίζουν ότι η εικόνα μπορεί να μεταβληθεί, καθώς η συμμετοχή στις διαδηλώσεις και η στάση διαφορετικών ομάδων δεν μπορούν να προβλεφθούν με απόλυτη βεβαιότητα.

Από τη Γαλλία έως την Αλβανία: Τι συμβαίνει στην Ευρώπη

Η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί σε άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες εξηγεί σε μεγάλο βαθμό γιατί οι ελληνικές αρχές εξετάζουν προσεκτικά τις εξελίξεις. Στη Γαλλία, οι κινητοποιήσεις ξεκίνησαν με αιτήματα μαθητών για περισσότερους εκπαιδευτικούς, καλύτερες σχολικές εγκαταστάσεις και βελτίωση των συνθηκών διδασκαλίας. Σταδιακά, όμως, απέκτησαν πολύ ευρύτερα κοινωνικά χαρακτηριστικά, καθώς στις διαδηλώσεις προστέθηκαν εργαζόμενοι και άλλες κοινωνικές ομάδες που διαμαρτύρονται για την ακρίβεια και την υποβάθμιση των δημόσιων υπηρεσιών.

Το Σάββατο εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι συμμετείχαν σε διαδηλώσεις σε ολόκληρη τη Γαλλία, με σοβαρά επεισόδια να καταγράφονται σε πολλές πόλεις. Σύμφωνα με το Reuters, περισσότεροι από 1.200 άνθρωποι συνελήφθησαν, ενώ τραυματίστηκαν και δεκάδες αστυνομικοί. Οι γαλλικές αρχές βρέθηκαν αντιμέτωπες με καταστροφές δημόσιων κτιρίων, εμπρησμούς οχημάτων και λεηλασίες καταστημάτων. Ανάλογη ένταση καταγράφηκε προχθές και στις Βρυξέλλες, όπου διαδηλώσεις νέων κατά της αύξησης του κόστους της εκπαίδευσης και των σχεδιαζόμενων αλλαγών στην ανώτατη εκπαίδευση κατέληξαν σε συγκρούσεις με την αστυνομία, η οποία χρησιμοποίησε δακρυγόνα και υδροφόρες.

Στην Ιταλία, επεισόδια σημειώθηκαν στο Μιλάνο και σε άλλες πόλεις, με αφορμή κινητοποιήσεις για την ακρίβεια και την κατάσταση των δημόσιων υπηρεσιών. Αντίστοιχα, στα Τίρανα, χιλιάδες νέοι έχουν βγει στους δρόμους διαμαρτυρόμενοι για τα προβλήματα στα πανεπιστήμια, την ανεργία, τη διαφθορά και την έλλειψη επαγγελματικών προοπτικών. Οι κινητοποιήσεις στην Αλβανία έχουν αποκτήσει έντονο αντικυβερνητικό χαρακτήρα, με αιτήματα ακόμη και για παραίτηση του πρωθυπουργού, Έντι Ράμα. Πάντως, παρά τις ομοιότητες που παρουσιάζουν ορισμένα αιτήματα, οι κοινωνικές και πολιτικές συνθήκες διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Αυτό ακριβώς είναι ένα από τα στοιχεία που λαμβάνουν υπόψη οι ελληνικές αστυνομικές υπηρεσίες, εκτιμώντας ότι δεν μπορεί να θεωρηθεί δεδομένη η μεταφορά του ίδιου κλίματος έντασης στην Ελλάδα.

Τι δείχνουν οι μέχρι σήμερα κινητοποιήσεις στην Ελλάδα

Στην Αθήνα, η τελευταία οργανωμένη φοιτητική διαμαρτυρία πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 13 Οκτωβρίου, με βασικό αίτημα την αντιμετώπιση του αυξημένου κόστους σπουδών και της δυσκολίας εξεύρεσης οικονομικά προσιτής κατοικίας. Μέλη φοιτητικών συλλόγων συγκεντρώθηκαν στο Σύνταγμα και έστησαν συμβολικά σκηνές, προκειμένου να αναδείξουν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν χιλιάδες νέοι και οι οικογένειές τους. Μεταξύ των αιτημάτων τους περιλαμβάνονται η αύξηση του στεγαστικού επιδόματος, η ενίσχυση των φοιτητικών εστιών και η λήψη πρόσθετων μέτρων για τη σίτιση και τις μετακινήσεις. Παρά το γεγονός ότι στη διαμαρτυρία συμμετείχαν φοιτητικοί σύλλογοι από διαφορετικά ιδρύματα, η αστυνομική αποτίμηση δεν κατέγραψε την ανάπτυξη δυναμικής αντίστοιχης με εκείνη των μεγάλων ευρωπαϊκών κινητοποιήσεων. Η συγκέντρωση ολοκληρώθηκε χωρίς σοβαρά επεισόδια.

Αντίστοιχα, στο μέτωπο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κατά την έναρξη της σχολικής χρονιάς είχαν καταγραφεί καταλήψεις και κινητοποιήσεις σε περίπου 12 σχολικά συγκροτήματα, κυρίως με αφορμή τις ελλείψεις εκπαιδευτικών και άλλα λειτουργικά προβλήματα. Σύμφωνα με την ενημέρωση που είχαν οι αστυνομικές υπηρεσίες, σε ορισμένες περιπτώσεις σχηματίστηκαν δικογραφίες έπειτα από καταγγελίες διευθυντών σχολείων, ενώ στη συνέχεια οι καταλήψεις περιορίστηκαν και δεν καταγραφόταν αντίστοιχη δραστηριότητα.