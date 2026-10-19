Ένας ακόμη μάρτυρας που πρότεινε ο προφυλακισμένος γιατρός για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη πέρασε το κατώφλι του ανακριτικού γραφείου. Πρόκειται για τον ασθενή του κατηγορούμενου γιατρού που, όπως περιγράφεται σε καταθέσεις, βρισκόταν στο χώρο υποδοχής του ιατρείου της οδού Καρνεάδου τη μοιραία ημέρα, περίπου στις 14:00 το μεσημέρι, την ώρα άφιξης του τραγουδιστή και μίλησε μαζί του καθώς γνωρίζονταν.

Ο μάρτυρας, ο οποίος παρέμεινε στο γραφείο του ανακριτή περίπου μία ώρα, εμφανίζεται να ήξερε κοινωνικά τον Γιώργο Μαζωνάκη, και γι’ αυτό, όπως περιγράφεται, τον χαιρέτησε και είχε μια σύντομη συνομιλία μαζί του.

Ήταν η ώρα που ο γιατρός αποχώρησε από το ιατρείο για να πάει σε κοντινό εστιατόριο και ο Γιώργος Μαζωνάκης πήγε στο ιατρείο της κατηγορούμενης για να υποβληθεί, λίγο αργότερα, σε πλασμαφαίρεση.

Η ανάκριση φαίνεται πως μπαίνει στην τελική της ευθεία και εκτιμάται πως είναι θέμα χρόνου να κληθούν σε συμπληρωματικές απολογίες οι δύο γιατροί προκειμένου να απαντήσουν σε θέματα που έχουν προκύψει.

Σε υπόμνημα που κατέθεσε στο πλαίσιο της ανάκρισης ο προφυλακισμένος γιατρός χαρακτηρίζει τη κατάθεση του μάρτυρα σημαντική για την ενίσχυση των ισχυρισμών του. Όπως αναφέρει, αποχώρησε και ο ίδιος σχεδόν ταυτόχρονα με τον ασθενή για να κατευθυνθεί προς το εστιατόριο, κάτι που δείχνει, υποστηρίζει, «την πλήρη έλλειψη διασύνδεσής του με το ραντεβού της Ιωάννας Γάκα με τον Γιώργο Μαζωνάκη και την οιαδήποτε ευθύνη ή σχέση του με τη θεραπεία του τραγουδιστή».