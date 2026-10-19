Τον νεαρό που επιτέθηκε σε εκπαιδευτικό στην Αμαλιάδα αναζητούν οι Αρχές και όπως καταγγέλλει η ίδια η γυναίκα πάτησε γκάζι και πήγε κατά πάνω της.

«Ήμουν στην πλατεία Αγίου Αθανασίου μόνη, περπατούσα, γιατί δεν είχα παρκάρει πολύ μακριά από το σημείο. Πήγαινα στο αυτοκίνητό μου για να φύγω για Λεχαινά που είχα μάθημα. Στην πλατεία, υπήρχε ένα ζευγάρι, αν και δεν ήξερα αν είναι ζευγάρι… Αυτός την έσπρωχνε συνέχεια… «Κοπέλα μου έλα εδώ αν θες» της είπα, απευθυνόμενη μόνο στην ίδια… Εγώ δεν πήγα κοντά τους, στρίψανε δεξιά στη γωνιά… δεν τον αποκάλεσα δεν αναφέρθηκε σε αυτόν. Εκείνος, αφού την έβαλε μέσα στο αυτοκίνητο, έκλεισε την πόρτα και στη συνέχεια επέστρεψε σε μένα που ήμουν πίσω τους, με έσπρωξε με τα δύο του χέρια στις ωμοπλάτες και έπεσα στον δρόμο. Περαστικοί έσπευσαν να με βοηθήσουν, καθίσαμε για ώρα και μιλούσαμε 10 με 15 λεπτά… Και μετά ξεκίνησα μόνη να φύγω και ακούω ένα αυτοκίνητο να μαρσάρει και βλέπω ότι το ίδιο κόκκινο αυτοκίνητο να λοξοδρομεί και να έρχεται κατά πάνω μου» είπε η εκπαιδευτικός στο ΕΡΤnews.

«Σε κλάσματα δευτερολέπτου, έκανα άκρη και άρπαξα αγκαλιά δύο κολόνες που είναι μαζί, μία σήμανσης και μια φωτισμού. Τις αγκαλιάζω, αυτός γυρνάει το τιμόνι του και φεύγει. Αυτό ήταν απόπειρα δολοφονίας» δήλωσε.

Μάλιστα ο φερόμενος ως δράστης έχει ήδη ταυτοποιηθεί με την Αστυνομία να επικεντρώνει τις έρευνες για τον εντοπισμό του στην ευρύτερη περιοχή της βόρειας Ηλείας.

Δικογραφία σε βάρος του

Σύμφωνα με όσα κατέθεσε στην Αστυνομία η 56χρονη εκπαιδευτικός, κατήγγειλε τη βίαιη απώθησή της, τον τραυματισμό της και την απόπειρα παράσυρσή της από τον εν λόγω νεαρό οδηγό. Σύμφωνα με όσα αναφέρει λίγο μετά τις 15:30 το μεσημέρι αντιλήφθηκε, ότι μία κοπέλα δεχόταν βίαιη επίθεση από έναν νεαρό άνδρα, πιθανότατα τον σύντροφό της. Η ίδια -56χρονη- παρενέβη για να την προστατέψει, ζητώντας από την κοπέλα να έρθει κοντά της. Ωστόσο ο νεαρός την απώθησε με αποτέλεσμα να χάσει την ισορροπία της και να πέσει στο δρόμο και να τραυματιστεί, ενώ όπως κατήγγειλε στη συνέχεια ο νεαρός άνδρας άρπαξε την κοπέλα, μπήκαν στο αυτοκίνητο και λίγα λεπτά αργότερα επιχείρησε να την παρασύρει.

Η 56χρονη μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο, όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και υπέβαλε τη μήνυση στο αστυνομικό τμήμα.