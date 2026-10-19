Άγρια επίθεση δέχθηκε μία παρέα τεσσάρων ατόμων περίπου 20 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα στη συμβολή των οδών Λήμνου και Σουλίου στο Αιγάλεω από μία ομάδα περίπου 40 χούλιγκαν.

Όλα ξεκίνησαν με την… κλασική ερώτηση «τι ομάδα είστε;», χωρίς μέχρι στιγμής να έχει γίνει γνωστό εάν και τι απάντησαν τα τέσσερα θύματα.

Άμεσα ξεκίνησε ο ξυλοδαρμός, με κάποιους από τους 40 χούλιγκαν -υποστηρικτές μεγάλης ομάδας- να χρησιμοποιούν ρόπαλα και γκλομπ για να επιτεθούν στην παρέα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δύο 21χρονοι και δύο 18χρονοι -η παρέα των θυμάτων- τραυματίστηκαν ελαφρά από τα χτυπήματα που δέχθηκαν, έχοντας κυρίως εκδορές και μώλωπες. Στη συνέχεια η ομάδα των 40 δραστών εξαφανίστηκε από το σημείο χρησιμοποιώντας, κάποιοι με μοτοσικλέτες και κάποιοι πεζοί, με την ΕΛ.ΑΣ. να επιχειρεί να ταυτοποιήσει τους δράστες μέσω λήψης καταθέσεων από βιντεοληπτικό υλικό.