Στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου Κρήτης βρίσκονται και φιλοξενούνται προσωρινά τρία ανήλικα αδέλφια, ηλικίας 13, 8 και 6 ετών, μετά από καταγγελία για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σε βάρος τους.

Το μικρότερο παιδί, ένα 6χρονο κορίτσι, είναι βιολογικό παιδί του 29χρονου συντρόφου της μητέρας.

Το περιστατικό, όπως επισημαίνει το neakriti.gr σημειώθηκε γύρω στις 16:30 το Σάββατο 17 Οκτωβρίου, όταν γείτονες της οικογένειας ενημέρωσαν την Αστυνομία για φωνές, απειλές και παιδικά κλάματα που ακούγονταν από διαμέρισμα κοντά στο κέντρο του Ηρακλείου.

Αρνούνται ότι έχουν κακοποιητική συμπεριφορά η μητέρα και ο σύντροφός της

Αστυνομικοί μετέβησαν στο σημείο και, σύμφωνα με τις πληροφορίες, τα παιδιά φέρονται να ανέφεραν ότι δέχονταν φωνές και χτυπήματα. Η 35χρονη μητέρα τους και ο 29χρονος σύντροφός της συνελήφθησαν, ενώ οι ίδιοι αρνούνται ότι έχουν κακοποιητική συμπεριφορά.

Τα τρία παιδιά παραμένουν προσωρινά στο νοσοκομείο, όπου έχει ζητηθεί να υποβληθούν στις προβλεπόμενες ιατρικές εξετάσεις, καθώς και σε αξιολόγηση από παιδοψυχολόγο, προκειμένου να διερευνηθούν οι συνθήκες διαβίωσής τους.