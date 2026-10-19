Ανησυχητικές διαστάσεις λαμβάνουν τα περιστατικά επιθέσεων σε γειτονιές της Αθήνας και φαινόμενα ρατσισμού, φασιστικής προπαγάνδας και βίας, με πρωταγωνιστές άτομα νεαρής ηλικίας.

Η ένταση γύρω από την αποφυλάκιση του Ηλία Κασιδιάρη έχει επαναφέρει στο προσκήνιο τους φόβους για την αναζωπύρωση της ακροδεξιάς βίας και τις επιπτώσεις της στην καθημερινότητα των πολιτών.

Η συζήτηση για τα περιστατικά ρατσιστικής βίας και ακροδεξιάς δράσης, που καταγράφονται σε σχολικές κοινότητες στην Ελλάδα, «φούντωσε», με αφορμή τη βίαιη επίθεση με μαχαίρι σε βάρος ενός 18χρονου Αιγύπτιου μαθητή, επιζώντα ναυαγίου, έξω από νυχτερινό λύκειο στο Μεταξουργείο.

Απέναντι σε αυτή την κατάσταση, δίκτυο αντιφασιστών εκπαιδευτικών και γονέων, το οποίο δημιουργήθηκε τον τελευταίο χρόνο, καταγράφει περιστατικά ακροδεξιάς προπαγάνδας, ρατσιστικών συμπεριφορών και βίας σε σχολικές μονάδες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του δικτύου, έχουν καταγραφεί δεκάδες περιστατικά, ορισμένα από τα οποία συνδέονται με σύμβολα, συνθήματα και αναφορές στη Χρυσή Αυγή και στον Ηλία Κασιδιάρη.

Οι καταγραφές περιλαμβάνουν διαφορετικές μορφές εκδήλωσης ακροδεξιών αντιλήψεων, από την εμφάνιση ναζιστικών συμβόλων σε σχολικούς χώρους μέχρι απειλές, επιθέσεις και απόπειρες παρεμπόδισης σχολικών δραστηριοτήτων.

O Παναγιώτης Γιαννόπουλος, μέλος Αντιφασιστικού Δικτύου Παιδείας, μίλησε στην «Κοινωνία Ώρα MEGA», και ανέφερε:

«Ο Αιγύπτιος είναι θύμα ναυαγίου, έχει επιζήσει από ναυάγιο και πήγε να πεθάνει από μαχαίρι και είναι ένα παιδί χωρίς γονείς εδώ, με πολύ βαριά περίπτωση. Δεν είναι ακόμα εντελώς εκτός κινδύνου. Θα ξαναπάμε σήμερα στο νοσοκομείο να μάθουμε νεότερα. Δεν ξέρουμε βέβαια ακόμα αν το περιστατικό είναι όντως ρατσιστικό, αλλά και ρατσιστικό να μην είναι, είναι σίγουρα στοιχείο μιας κατάστασης, όπου συμμορίες επιτίθενται και σφάζουν όποιον βρίσκουν, ειδικά άμα έχει λίγο σκούρο δέρμα. Πέρα από αυτό όμως, υπάρχουν δεκάδες περιστατικά που έχουμε καταγράψει όλων των ειδών σε πολλές διαφορετικές ηλικίες».

Σύμφωνα με τον ίδιο, «υπάρχει αυτή τη στιγμή μια κατάσταση, στην οποία υπάρχει σε όλα τα σχολεία είτε απειλές είτε προπηλακισμοί, είτε αναγραφή συνθημάτων, είτε ευθείες απειλές σε καθηγητές και εκπαιδευτικούς και γονείς ακόμα. Μέσα σε ένα γενικό κλίμα ανόδου της ακροδεξιάς και των φασιστικών απόψεων σε μια σειρά, σε μια σειρά χώρες, όπως το βλέπουμε. Αυτή τη στιγμή, αυτοί οι άνθρωποι αισθάνονται ότι είναι πάνω στο κύμα και προσπαθούν να επιβάλουν με αυτόν τον τρόπο τις απόψεις τους, παρότι είναι μειοψηφία. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό».

«Είναι όλες οι ηλικίες. Όταν καταγράψαμε σαν Αντιφασιστικό Δίκτυο Παιδείας τα πρώτα περιστατικά, ανακαλύψαμε στα 54 πρώτα περιστατικά, είχαμε στείλει ερωτηματολόγια και τα συμπλήρωναν εκπαιδευτικοί και γονείς από διάφορες περιοχές. Το 10% αφορούσε δημοτικά σχολεία. Τα υπόλοιπα ήταν γυμνάσια και λύκεια. Στο δημοτικό είχαμε αναγραφές συνθημάτων, σβάστικες κτλ. σε σχολεία και περιπτώσεις εκπαιδευτικών, οι οποίοι συμπεριφέρονταν με απαράδεκτο τρόπο σε παιδιά που ήταν από άλλες χώρες. Τους λέγανε δηλαδή “φύγε και γύρνα στη χώρα σου” και τέτοια πράγματα. Δεν είναι πλειοψηφικά, είναι μειοψηφικά. Η πλειοψηφία παραμένει σταθερά απέναντι σε αυτές τις ιδέες», συνέχισε.

Από την πλευρά της, η Ολυμπία Γεωργά, εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας και μέλος Αντιφασιστικού Δικτύου Παιδείας μίλησε, επίσης, στο Mega.

«Γενικά νομίζουμε ότι μετά την απελευθέρωση του Ηλία Κασιδιάρη, η οποία προετοιμαζόταν όλο το καλοκαίρι με ένα διθυραμβικό τρόπο, δηλαδή υπήρχαν βιντεάκια στο TikTok, υπήρχαν δημοσιεύσεις οι οποίες μίλαγαν για την απελευθέρωση με ευθείες απειλές δηλαδή. Οπότε ήταν μία κατάσταση την οποία προετοίμαζαν. Και αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε ένα σημείο στο οποίο μέσα σε 15 μέρες έχουμε δύο δολοφονικές επιθέσεις. Η μία ήταν από μαχαίρι σε αντιφασίστα αθλητή στην Ελευσίνα από μέλη της Προπάτρια, η οποία είναι φασιστική παραφυάδα, και ήταν ξεκάθαρη φασιστική ενέργεια, και η δεύτερη ενέργεια ήταν αυτή που είχαμε στο Μεταξουργείο», ανέφερε και πρόσθεσε:

«Δεν γνωρίζουμε ακόμα ποια είναι τα κίνητρα και δεν είναι η δουλειά μας να το γνωρίζουμε, αλλά πραγματικά δεν είναι τυχαίο που όλοι όσοι ακούσαμε το περιστατικό, το πρώτο πράγμα που σκεφτήκαμε είναι ότι μπορεί να είναι μία φασιστική ενέργεια, γιατί είναι τέτοια η περιρρέουσα κατάσταση. Μιλάμε για μία εγκληματική ενέργεια στο κέντρο της Αθήνας, έξω από σχολείο, εν ώρα λειτουργίας του σχολείου, από μια αγέλη ανηλίκων, οι οποίοι μπορεί να ήταν και ηλικίας γυμνασίου, με μαχαίρι ή μαχαίρια και έναν τόσο άγριο τραυματισμό που το μαχαίρι έφτασε κοντά στον πνεύμονα. Αυτό, ό,τι κι αν είναι, καταρχάς ως μορφή είναι ξεκάθαρα φασιστική. Και αν μιλάμε για ρατσιστικό κίνητρο, δηλαδή αν μιλάμε για ρατσιστικό υπόβαθρο και δεύτερης ή τρίτης γενιάς μετανάστες, οι οποίοι επιτίθενται με ρατσιστικά κίνητρα σε άλλους μετανάστες, οι οποίοι μπορεί να είναι πιο μαυριδεροί ή μουσουλμάνοι, τότε μιλάμε για μια κατάσταση η οποία έχει ανέβει επίπεδο», υπογράμμισε.

«Και χθες μάς καταγγέλθηκε για άλλο περιστατικό. Υπήρξε επίθεση από μία φασιστική ομάδα σε κάποιον Αιγύπτιο, επίσης. Είχαμε καλέσει, για παράδειγμα, την κ.Μάγδα Φύσσα σε μια εκδήλωσή μας στο αντιρατσιστικό φεστιβάλ, η οποία ξεκίνησε την τοποθέτησή της λέγοντας ότι βρισκόταν σε μία παραλία στο Σχινιά και εκεί άκουσε μια παρέα παιδιών οκτώ έως δέκα ετών να φωνάζει “Το αίμα τιμή, Χρυσή Αυγή”. Καταλαβαίνετε, μία γυναίκα η οποία δολοφονήθηκε ο γιος της από φασίστες να ακούει από 8χρονα και 10χρονα να φωνάζουν αυτό το σύνθημα. Η ίδια η ύπαρξή μας ως αντιφασιστικό δίκτυο παιδείας αποδεικνύει ότι ακριβώς υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στα σχολεία. Κάποια από τα περιστατικά που έχουμε καταγράψει είναι ανατριχιαστικά. Μιλάμε για ναζιστικούς χαιρετισμούς σε εκπαιδευτικές εκδρομές στα Καλάβρυτα και στο Σκοπευτήριο Καισαριανής», συνέχισε η κ. Γεωργά.

Για τη δράση αυτών των οργανώσεων στα σχολεία, σημείωσε: «Υπάρχει η Χρυσή Αυγή, η οποία είπατε ότι δεν υφίσταται ως οργάνωση. Δυστυχώς, όμως, κάνει πολύ συγκροτημένη δουλειά στους μαθητές. Έρχονται με προκηρύξεις και μοιράζουν έξω από τα σχολεία. Δουλεύουν πάρα πολύ μέσω του ίντερνετ. Υπάρχει συγκεκριμένη προκήρυξη, η οποία μιλάει για το Εθνικό Μέτωπο, που είναι το μέτωπο νεολαίας της Χρυσής Αυγής και καλεί τους μικρούς αδελφούς στα θρανία. Είχαν βγάλει ολόκληρη ανακοίνωση μόλις έναν μήνα μετά τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα. Είναι ένα trend. Οι περισσότεροι πραγματικά ακολουθούν το trend, χωρίς να γνωρίζουν. Υπάρχουν, όμως, μέσα σε αυτούς και κάποιοι, οι οποίοι γνωρίζουν πάρα πολύ καλά. Είναι μέλη οργανώσεων και φασιστικών παραφυάδων και προσπαθούν να επιστρέψουν στην ελληνική κοινωνία, χρησιμοποιώντας και στοχοποιώντας το πιο ευάλωτο κομμάτι της, που είναι αυτή τη στιγμή η νεολαία. Η μόδα αυτή για να έχει μπορέσει να μπει στα σχολεία, σημαίνει ότι από πίσω υπάρχει μηχανισμός, υπάρχει αλγόριθμος, υπάρχουν χρήματα, υπάρχουν χρηματοδότες».