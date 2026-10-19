Ένα περιστατικό βίας σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής 18 Οκτωβρίου, στην πλατεία Αθανασίου στην Αμαλιάδα, με θύμα την εκπαιδευτικό Όλγα Αναγνωστοπούλου. Σύμφωνα με την καταγγελία της, η ίδια δέχθηκε επίθεση όταν προσπάθησε να προστατεύσει μια νεαρή κοπέλα, ενώ στη συνέχεια ο νεαρός φέρεται να κινήθηκε εναντίον της με το αυτοκίνητό του, επιχειρώντας να την παρασύρει. Σε δηλώσεις της, περιέγραψε όσα συνέβησαν, δίνοντας τη δική της εκδοχή για τις τρομακτικές στιγμές που βίωσε.

Του ανταποκριτή μας από το patrisnews.com στην Ηλεία

«Το μεσημέρι που ήμουν στη πλατεία Αγίου Αθανασίου μόνη, περπατούσα γιατί δεν είχα παρκάρει πολύ μακριά από το σημείο. Πήγαινα στο αυτοκίνητό μου για να φύγω για Λεχαινά που είχα μάθημα. Στην πλατεία επάνω, υπήρχε ένα ζευγάρι, αν και δεν ήξερα αν είναι ζευγάρι, ένας νέος άντρας με μια νέα κοπέλα, πολύ καλοβαλμένοι στα ρούχα τους και στο ντύσιμό τους, στην εμφάνισή τους γενικότερα. Αυτός την έσπρωχνε συνέχεια, βήμα και σπρωξιά, και της φώναζε και της έλεγε “προχώρα ρε, προχώρα ρε”. Εγώ ήμουν μακριά τους, δεν πήγα κοντά τους, ούτε τους αποκάλεσα με κάποια λέξη κακή, παρά μονάχα είπα “Άσε την κοπέλα. Κοπέλα μου έλα εδώ αν θες”. Αυτός με κοίταξε λίγο, η κοπέλα άλαλη, δεν είπε τίποτα, στρίψανε δεξιά στη γωνία στο τέλος της πλατείας και μπήκαν στο αυτοκίνητό τους».

Η παρέμβασή της για να προστατεύσει τη νεαρή γυναίκα φέρεται να προκάλεσε την έντονη αντίδραση του νεαρού, ο οποίος, σύμφωνα με την καταγγελία της εκπαιδευτικού, επέστρεψε και κινήθηκε απειλητικά εναντίον της.

«Την έσπρωξε και μπήκε στο αυτοκίνητο και εγώ είπα στην κοπέλα πάλι “Έλα σε μένα αν θες”. Δεν τον αποκάλεσα κάτι, δεν αναφέρθηκα σε αυτόν, ούτε του φώναξα. Φώναζα γενικά, γιατί όλα αυτά δε γινόταν να τα λέω σιωπηλά, παρά μόνο φωναχτά. Αυτός, αφού έβαλε την κοπέλα μέσα στο αυτοκίνητο, της έκλεισε την πόρτα του συνοδηγού, επέστρεψε σε μένα που δεν ήμουνα κοντά τους, ήμουνα πίσω τους. Μ’ έσπρωξε με τα δύο του χέρια στις δύο μου πλάτες, και με πέταξε πίσω».

Περαστικοί και κάτοικοι της περιοχής έσπευσαν να τη βοηθήσουν, ενώ η εκπαιδευτικός παρέμεινε στο σημείο για αρκετή ώρα, συνομιλώντας με όσους στάθηκαν στο πλευρό της. Ωστόσο, η περιπέτειά της δεν είχε τελειώσει. Λίγη ώρα αργότερα, καθώς αποχωρούσε μόνη της από το σημείο και κατευθυνόταν προς το αυτοκίνητό της, βρέθηκε αντιμέτωπη με μια δεύτερη, ακόμη πιο επικίνδυνη ενέργεια.

«Ξεκίνησα μόνη μου. Αυτός μάλλον παραφύλαγε. Διότι, ενώ δεν φαινόταν πουθενά στον ορίζοντα και περπατούσα ολομόναχη στον δρόμο να πάω να πάρω το αυτοκίνητό μου για να πάω στα Λεχαινά, ακούω γκάζια, γυρνάω πίσω μου και βλέπω το ίδιο κόκκινο αυτοκίνητο να έρχεται, όχι ευθεία στον δρόμο, αλλά κατά πάνω μου στο πεζοδρόμιο. Είχε λοξοδρομήσει με γκάζι. Σε κλάσματα δευτερολέπτου, έκανα άκρη και άρπαξα αγκαλιά δύο κολόνες που είναι μαζί, μία σήμανσης και μια φωτισμού. Τις αγκαλιάζω, αυτός γυρνάει το τιμόνι του και φεύγει. Αυτό ήταν απόπειρα δολοφονίας. Οι κυρίες αυτό δεν το είδαν, αλλά είδαν το αμάξι που πέρασε. Ότι λοξοδρόμησε κατά πάνω μου, το είδα μόνο εγώ. Δεν τον ξέρω τον άνθρωπο. Ήταν και πολύ πιο νέος από μένα, ούτε την κοπέλα ξέρω. Απλά είπα “έλα εδώ κοπέλα μου”, γιατί βλέπω ότι η κοινωνία μας θέλει να μην αδιαφορούμε γι’ αυτό που συμβαίνει δίπλα μας».

Με κάταγμα και γύψο στο νοσοκομείο – Μήνυση υπέβαλε η εκπαιδευτικός

Μετά την επίθεση, η Όλγα Αναγνωστοπούλου διακομίστηκε αρχικά στο Νοσοκομείο Αμαλιάδας και στη συνέχεια στο Νοσοκομείο Πύργου, όπου λειτουργούσε το εφημερεύον ορθοπεδικό τμήμα. Εκεί, έπειτα από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, διαπιστώθηκε ότι είχε υποστεί κάταγμα και οι γιατροί τής τοποθέτησαν γύψο.

Αργότερα, το ίδιο βράδυ, αφού ολοκληρώθηκε η νοσηλευτική της αξιολόγηση στο Γενικό Νοσοκομείο Ηλείας, η εκπαιδευτικός μετέβη μαζί με την κόρη της στο αστυνομικό τμήμα Αμαλιάδας, όπου υπέβαλε μήνυση σε βάρος του άνδρα που καταγγέλλει για την επίθεση. Στην κατάθεσή της περιέγραψε αναλυτικά τα γεγονότα και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε το περιστατικό.

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια των αστυνομικών αρχών, οι οποίες διεξάγουν προανάκριση, προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι ακριβείς συνθήκες του συμβάντος. Στο πλαίσιο της έρευνας αναμένεται να αξιολογηθούν τα διαθέσιμα φωτογραφικά στοιχεία, το σχετικό υλικό και οι καταθέσεις των μαρτύρων.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε η ίδια η εκπαιδευτικός, στο σημείο βρίσκονταν άτομα που έγιναν μάρτυρες της επίθεσης. Κάποιοι από τους αυτόπτες μάρτυρες έσπευσαν να της προσφέρουν βοήθεια, ενώ άλλοι κατέγραψαν τα στοιχεία του οχήματος, τα οποία αναμένεται να αξιοποιηθούν στο πλαίσιο της αστυνομικής έρευνας.