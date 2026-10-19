Καταιγιστικές είναι εξελίξεις που αφορούν τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, ενώ έχει περάσει περίπου ενάμιση μήνας από τότε που ο τραγουδιστής άφησε την τελευταία του πνοή στο ιατρείο της Καρναέδου στο Κολωνάκι. Τις επόμενες ημέρες ακόμη και ώρες δεν αποκλείεται να κληθούν νέοι μάρτυρες για κατάθεση ή να προκύψουν νέοι ύποπτοι, ανάλογα με τα ευρήματα της ανακριτικής διαδικασίας.

Οι έρευνες των Αρχών που συνεχίζονται βρίσκονται έχουν θέσει στο μικροσκόπιο τις ουσίες που φέρεται να χορηγήθηκαν στον Γιώργο Μαζωνάκη κατά την παραμονή του στο ιατρείο και στόχος είναι να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες που οδήγησαν στον θάνατο τον δημοφιλή τραγουδιστή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι Αρχές εξετάζουν όχι μόνο τη φύση και την ποσότητα των ουσιών που χρησιμοποιήθηκαν, αλλά και το ενδεχόμενο ύπαρξης ευθυνών σε τρίτα πρόσωπα που γνώριζαν ή είχαν ενημερωθεί για όσα συνέβαιναν στο ιατρείο εκείνο το μεσημέρι.

Τα δύο φιαλίδα που βρέθηκαν στο ιατρείο

Την ίδια στιγμή, τα εγκληματολογικά εργαστήρια εξετάζουν δύο επιπλέον φιαλίδια που εντοπίστηκαν πρόσφατα. Παρότι οι ετικέτες τους αναφέρουν συγκεκριμένες ουσίες, γίνονται εργαστηριακοί έλεγχοι για την πλήρη επιβεβαίωση του περιεχομένου τους.

Το μεγαλύτερο βάρος των ερευνών, όπως μεταδίδει σε σχετικό του ρεπορτάζ το ERTnews πέφτει σε τρεις ουσίες, δύο εκ των οποίων χρησιμοποιούνται για αναισθησία και καταστολή, ενώ η τρίτη αποτελεί αντίδοτο που χορηγείται για την αναστροφή της διαδικασίας νάρκωσης.

Αναμονή για τις εξετάσεις που πραγματοποιήθηκαν στο εξωτερικό με πρωτοβουλία της οικογένειας

Παράλληλα, σοβαρά ερωτήματα έχουν προκαλέσει τα ευρήματα από εξετάσεις που πραγματοποιήθηκαν στο εξωτερικό με πρωτοβουλία της οικογένειας. Ωστόσο, οι Αρχές αναμένουν τα αποτελέσματα των επίσημων τοξικολογικών εξετάσεων, τα οποία αναμένεται να δώσουν σαφή εικόνα για τις ουσίες και τις ποσότητες που εντοπίστηκαν στον οργανισμό του τραγουδιστή.

Επίσης, ερευνάται και ο τρόπος με τον οποίο οι συγκεκριμένες αναισθητικές ουσίες βρέθηκαν στο ιατρείο, καθώς προορίζονται αποκλειστικά για νοσοκομειακή χρήση. Οι ερευνητές αναζητούν την προέλευσή τους και τον τρόπο προμήθειάς τους.

Τέλος, συνεχίζεται η ανάλυση κινητών τηλεφώνων και άλλων ψηφιακών μέσων των εμπλεκομένων. Στο πλαίσιο αυτό εξετάζονται επικοινωνίες με αναισθησιολόγο που φέρεται να είχε γνώση της διαδικασίας, γεγονός που ενδέχεται να οδηγήσει στην κλήση του για παροχή εξηγήσεων.