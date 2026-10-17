Συναγερμός σήμανε στη Νίκαια, όταν εντοπίστηκε κουτί με παλαιό οπλισμό στο δώμα τετραώροφης πολυκατοικίας, επί της οδού Νέστορος.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το κουτί περιείχε ένα πολεμικό τυφέκιο, δύο χειροβομβίδες και εκατοντάδες φυσίγγια, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν άμεσα οι αρμόδιες αρχές.

Ο χώρος έχει αποκλειστεί από την Ελληνική Αστυνομία, ενώ στο σημείο έχουν μεταβεί όχημα της Πυροσβεστικής και πυροτεχνουργοί του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ).

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο παλαιός οπλισμός φέρεται να ανήκε σε ηλικιωμένο, ο οποίος έχει φύγει από τη ζωή.

Την παραλαβή του οπλισμού αναμένεται να αναλάβει κλιμάκιο του Τάγματος Εκκαθαρίσεως Ναρκοπεδίων Ξηράς (ΤΕΝΞ) του Στρατού Ξηράς.