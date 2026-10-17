Με κατσαβίδι χτύπησε και λήστεψε διανομέα φαγητού μέρα μεσημέρι ένας άνδρας σε ένα από τα πιο κεντρικά σημεία της Θεσσαλονίκης.

Το επεισόδιο σημειώθηκε περίπου στις 12:00 το μεσημέρι στη διασταύρωση Παπαναστασίου και Χρυσοστόμου, όταν ο άτυχος διανομέας σταμάτησε να πάρει παραγγελία από ψητοπωλείο.

Μόλις ο διανομέας έβγαλε το κράνος του, δέχθηκε την επίθεση από τον άγνωστο άντρα που τον χτύπησε χωρίς να διστάσει στο κεφάλι με το κατσαβίδι. Αφού τον χτύπησε, του πήρε 80 ευρώ και τα κλειδιά της μηχανής.

Άμεσα στο σημείο έφθασε περιπολικό της Άμεσης Δράσης και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που μετέφερε τον διανομέα στο εφημερεύον νοσοκομείο.

Ο δράστης, όπως επισημαίνει το ERTNews τράπηκε σε φυγή από την πλευρά της Λεωφόρου Στρατού και αναζητείται από την αστυνομία.