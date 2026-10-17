Τη μορφή θύελλας έχουν πάρει τα στοιχεία που γίνονται γνωστά και αφορούν την υπόθεση δηλητηρίασης με ατροπίνη του 41χρονου στρατιωτικού γιατρού από την πρώην σύζυγό του στο Περιστέρι.

Ο 41χρονος, ο οποίος αντιμετώπιζε αλλεπάλληλες αδιαθεσίες μετά την κατανάλωση τροφής και νερού, υποψιάστηκε την πρώην σύζυγό του και μητέρα του παιδιού τους όταν κάμερες ασφαλείας εστιατορίου την κατέγραψαν να ρίχνει μια ουσία στο ποτήρι του κατά τη διάρκεια κοινού τους γεύματος.

Με τη βοήθεια ενός ιδιωτικού ερευνητή ο γιατρός πήρε την απόφαση να τοποθετήσει κρυφές κάμερες στο σπίτι του, οι οποίες επιβεβαίωσαν τις υποψίες του, καθώς κατέγραψαν τη γυναίκα να βάζει ατροπίνη στα τρόφιμα και τα ροφήματά του.

«Είχε έρθει να δει το παιδί και δεν τον άφηνε» λέει συγγενής της 41χρονης

Συγγενικό πρόσωπο της οικογένειας της 41χρονης αναφέρθηκε σε περιστατικά όπου δεν επετράπη στον 41χρονο γιατρό να δει το παιδί του, ενώ μίλησε και για την επιρροή που ασκούσαν οι γονείς στη 40χρονη.

«Εγώ δεν το περίμενα με τίποτα, δεν το περίμενα. Ερχόταν το κορίτσι κάθε καλοκαίρι εδώ και μένανε στο χωριό αλλά από εκεί και πέρα δεν ξέρω πώς έγινε αυτό. Σπίτι μέσα μένανε, εκεί στο σπίτι με το μικρό και ο άντρας της καλός ήταν, είχε έρθει στο χωριό, τον έβλεπα. Είχαν γίνει κάποια επεισόδια εδώ στο χωριό, είχε έρθει ο άντρας της να δει το παιδί, δεν τον άφηνε. Είχε έρθει κάνα δύο φορές η αστυνομία» είπε.

«Δεν του το επέτρεπε, είχε φέρει δύο φορές την αστυνομία ο άντρας της. Οι γονείς της προσπαθούσαν να μην το δει. Αλλά δεν το πίστευα ότι θα έφταναν σε αυτό το σημείο. Όλα εξαρτώνται από τους γονείς. Μία μέρα ο πατέρας της μου είπε είναι εντάξει τα έχουν βρει, από εκεί και πέρα δεν ήξερα τίποτα» ανέφερε.

«Δεν ήξερα καν ότι είναι χωρισμένο το ζευγάρι»

Φιλικό πρόσωπο της 40χρονης υποστήριξε ότι το φιλικό τους περιβάλλον δεν γνώριζε ότι το ζευγάρι βρισκόταν σε διάσταση.

«Η φίλη μου ήταν αστέρι και είναι. Ήμουν φίλη της, είμαι και θα είμαι. Δεν μπορώ, έχω τρελαθεί, είμαι άσχημα ψυχολογικά. Δεν έχω να πω τίποτα κακό. Δεν μπορώ να το πιστέψω, νομίζω ότι είμαι σ’ ένα όνειρο κακό και ότι θα ξυπνήσω και θα νομίζω ότι είναι εφιάλτης. Ο (…) πολύ καλό παιδί, δεν έχω να πω τίποτα κακό ούτε για την οικογένεια του γαμπρού. Ένα πονετικό κορίτσι, ένα πλάσμα υπέροχο, της εκκλησίας. Δεν ξέρω τι έχει συμβεί, δεν μπορώ να το πιστέψω» δήλωσε.

«Δεν επικοινώνησα μαζί τους, είμαι σε σοκ. Δεν μπορώ να της μιλήσω, δεν ήξερα καν ότι είναι χωρισμένο το ζευγάρι. Πριν από δέκα μέρες που έφυγε για την Αθήνα ήμασταν παρέα το Σάββατο. Μετά την ερχόμενη Κυριακή έγινε αυτό. Δεν είχαν κανένα παράπονο από τον γαμπρό, ήταν ένα αξιοπρεπέστατο πλάσμα. Δεν μου είχαν κάνει κανένα παράπονο γιατί δεν μου είχαν πει ότι υπήρχε πρόβλημα ή ότι είχε χωρίσει το ζευγάρι» επεσήμανε.

«Μήπως, ήλπιζε ότι κάποια στιγμή θα τα ξαναβρούν. Γλυκύτατο πλάσμα, είχε τελειώσει νοσηλευτική, είχε κάνει τρία μεταπτυχιακά και στην εκπαίδευση είχε κάνει και στις ασθένειες» σχολίασε η φίλη της.