Ένα απίστευτο περιστατικό κατέγραψε κάμερα ασφαλείας στη Θεσσαλονίκη. Στο βίντεο – ντοκουμέντο που είδε το «φως» της δημοσιότητας φαίνεται ένας αστυνομικός να έχει πετάξει τον εξοπλισμό του και να τσακώνεται με πολίτη.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ ένας άνδρας ο οποίος ξεπάρκαρε το αυτοκίνητό του, διαπληκτίστηκε με τον αστυνομικό, γιατί του υπέδειξε ότι δεν έπρεπε να γράφει κάποια οχήματα που ήταν παρκαρισμένα στη συγκεκριμένη οδό.

«Εκεί που γράφετε τα αυτοκίνητα, κάνετε λάθος» είπε ο πολίτης και πρόσθεσε «αλλού απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση».

Τότε ο αστυνομικός έβγαλε την εξάρτησή του, γιλέκο, το γκλομπ, τα πάντα και τσακώθηκε με τον πολίτη.

Σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα, ο αστυνομικός απάντησε «τι είναι αυτά που μου λες εμένα; Ξέρεις ποιος είμαι εγώ;». «Πέταξε το αλεξίσφαιρο γιλέκο, το γκλομπ, το πιστόλι και τη ζώνη του, και στη συνέχεια βγάζει και το μπουφάν του, τα οποία άφησε εκτεθειμένα στην άκρη, μέχρι προφανώς οι δύο άνδρες να χωριστούν» πρόσθεσε ο μάρτυρας.