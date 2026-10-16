Υπόθεση σεξουαλικής παρενόχλησης μαθητών από καθηγητή γυμναστικής σε γυμνάσιο της Βούλας ήρθε στο φως της δημοσιότητας μετά την καταγγελία ανήλικης, με το περιστατικό να έχει προκαλέσει αναστάτωση και οργή στο σχολείο.

«Πρωταγωνιστής» της υπόθεσης είναι ένας 58χρονος εκπαιδευτικός – γυμναστής, ο οποίος συνελήφθη και οδηγείται σήμερα ενώπιον του εισαγγελέα, κατηγορούμενος για προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας ανηλίκου.

Η αντίστροφη μέτρηση για τη σύλληψη του καθηγητή ξεκίνησε μετά από καταγγελία που υπέβαλε στο ΤΔΕΕ Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης η μητέρα μίας 13χρονης μαθήτριας.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με την καταγγελία, το μεσημέρι της 13ης Οκτωβρίου, την ώρα που πραγματοποιούνταν άσκηση στο πλαίσιο του μαθήματος γυμναστικής, ο καθηγητής έπιασε την ανήλικη στον μηρό.

Στο πλαίσιο των ερευνών της ΕΛ.ΑΣ., η υπόθεση έλαβε ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις, καθώς δύο ακόμη ανήλικοι μαθητές προχώρησαν σε καταθέσεις που επιβεβαιώνουν το περιστατικό. Όπως κατέθεσαν τα δύο αγόρια, ο 58χρονος εκπαιδευτικός κατά τη διάρκεια του μαθήματος τα είχε ακουμπήσει στα γεννητικά όργανα.

Μετά τη λήψη καταθέσεων και τη συγκέντρωση προανακριτικού υλικού, οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του καθηγητή, ο οποίος οδηγείται σήμερα στη Δικαιοσύνη.