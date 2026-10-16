Στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λάρισας αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα, Παρασκευή (16/10), ο 68χρονος ιερέας από τα Γρεβενά, ο οποίος είχε συλληφθεί πριν από λίγες ημέρες μετά από καταγγελία της 43χρονης πρώην συντρόφου του.

Ο ιερέας που είναι παντρεμένος και έχει και εγγόνια παραδέχεται ότι είχε σχέση με τη συγκεκριμένη γυναίκα, ωστόσο δεν αποδέχεται τις κατηγορίες αυτές.

Η σύλληψή του πραγματοποιήθηκε στην κατοικία του, έπειτα από παρέμβαση εισαγγελέα, ο οποίος ζήτησε να διενεργηθεί άμεσα προκαταρκτική έρευνα.

Η 43χρονη κατήγγειλε τον πρώην σύντροφό της για απειλές, ενώ στο κινητό τηλέφωνο του 68χρονου φέρεται να εντοπίστηκαν φωτογραφίες της.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία και εκδικητική πορνογραφία.

Τι υποστηρίζει ο 68χρονος

Ο ιερέας δεν αρνείται ότι διατηρούσε σχέση με την καταγγέλλουσα, ωστόσο αρνείται ότι θα χρησιμοποιούσε προσωπικό υλικό ή τη σχέση τους για να την εκδικηθεί.

Παράλληλα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, υποστηρίζει ότι υπάρχει οικονομική διαφορά μεταξύ τους. Όπως ισχυρίζεται, η 43χρονη είχε λάβει προκαταβολή για τη φιλοτέχνηση αγιογραφιών, τις οποίες, κατά τον ίδιο, δεν παρέδωσε.