Όλο και περισσότερα είναι τα στοιχεία που βλέπουν το «φως» και αφορούν την ασύλληπτη λεία 4,7 εκατομμυρίων ευρώ με θύμα ηλικιωμένη γυναίκα στη Θεσσαλονίκη που εξαπατήθηκε από απατεώνες.

Οι δράστες, προσποιούμενοι τους τεχνικούς εταιρείας ενέργειας, κατάφεραν να αποσπάσουν από την ηλικιωμένη πάνω από 4.000 χρυσές λίρες, συνολικού βάρους περίπου 38 κιλών.

Οι απατεώνες κράτησαν την ηλικιωμένη στη γραμμή για περίπου τέσσερις ώρες και την έπεισαν ότι υπήρχε κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Έτσι, την καθοδήγησαν να τοποθετήσει τις σακούλες με τις λίρες κοντά στην εξώπορτα, να την αφήσει ανοιχτή και στη συνέχεια να κλειδωθεί σε ένα δωμάτιο.

Μπήκαν στο διαμέρισμα και πήραν τις σακούλες

Οι δράστες αφού η γυναίκα άφησε τις λίρες σε σακούλες εισήλθαν ανενόχλητοι στο διαμέρισμα του τρίτου ορόφου, άρπαξαν τη λεία τους και διέφυγαν πεζοί μέσα από έναν από τους πιο κεντρικούς και πολυσύχναστους δρόμους της πόλης.

Η ηλικιωμένη στη συνέχεια αντιλήφθηκε την απάτη και ενημέρωσε τις Αρχές.

«Δυστυχώς σε εμάς η καταγγελία έφτασε ένα 24ωρο μετά. Καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό θα ήταν να βρισκόμαστε επί τόπου μετά το περιστατικό στο σημείο. Οι Αρχές αναζητούν βιντεοληπτικό υλικό για να διαπιστώσουν τις κινήσεις των δραστών», επεσήμανε το πρωί της Παρασκευής 16/10 η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου μιλώντας στο Mega και την εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA».

Η έρευνα των Αρχών συνεχίζεται για τον εντοπισμό των δραστών.