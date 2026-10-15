Θύμα επιτήδειων έπεσε ηλικιωμένη στη Λαμία, καθώς της απέσπασαν χρυσαφικά αξίας 15.000 ευρώ μέσω της μεθόδου που είναι γνωστή ως «δορυφόρος της Εφορίας».

Σύμφωνα με το lamianow.gr, η 76χρονη βρισκόταν στην κατοικία της, στο Αμούρι, μαζί με τον σύζυγό της, όταν δέχθηκε τηλεφώνημα από αγνώστους, οι οποίοι έθεσαν σε εφαρμογή ένα ακόμη σενάριο εξαπάτησης.

Οι επιτήδειοι κατάφεραν να πείσουν τη γυναίκα ότι ένας δήθεν «δορυφόρος της Εφορίας» επρόκειτο να περάσει πάνω από την περιοχή και να καταγράψει χρήματα και χρυσαφικά που βρίσκονταν μέσα στα σπίτια.

Εκμεταλλευόμενοι την ανησυχία που προκάλεσαν, κατάφεραν να παραπλανήσουν την ηλικιωμένη και να την οδηγήσουν στην παράδοση των πολύτιμων αντικειμένων της.

Το περιστατικό κορυφώθηκε περίπου στις 7:00 το απόγευμα της Πέμπτης, όταν ένα άτομο εμφανίστηκε στην κατοικία του ηλικιωμένου ζευγαριού και παρέλαβε τα χρυσαφικά της γυναίκας. Αμέσως μετά, ο άνδρας αποχώρησε από το σημείο με μεγάλη ταχύτητα, επιβαίνοντας σε μαύρο Skoda Octavia που επέβαινε ένα ακόμη άτομο.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το όχημα έχει καταγραφεί από κάμερες ασφαλείας, γεγονός που ενδέχεται να προσφέρει χρήσιμα στοιχεία για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό του ατόμου που παρέλαβε τα κοσμήματα.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί, προκειμένου να καταγράψουν το συμβάν και να συγκεντρώσουν πληροφορίες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η απάτη.

Το κόλπο του «δορυφόρου» έχει χρησιμοποιηθεί ξανά

Το νέο περιστατικό στο Αμούρι έρχεται να προστεθεί σε μία σειρά παρόμοιων υποθέσεων που έχουν καταγραφεί το τελευταίο διάστημα, με τους δράστες να χρησιμοποιούν το εξωφρενικό πρόσχημα του «δορυφόρου της Εφορίας» για να αποσπάσουν χρήματα και κοσμήματα, κυρίως από ηλικιωμένους.

Τον Αύγουστο του 2026, στη Βοιωτία, μία 90χρονη γυναίκα εξαπατήθηκε με την ίδια μέθοδο, χάνοντας περίπου 400.000 ευρώ σε μετρητά, καθώς και κοσμήματα μεγάλης αξίας. Οι δράστες την είχαν πείσει ότι έπρεπε να απομακρύνει τα πολύτιμα αντικείμενα από το σπίτι της, προκειμένου να μη βρεθεί αντιμέτωπη με δήθεν φορολογικές κυρώσεις. Αντίστοιχη απόπειρα σημειώθηκε και σε χωριό της Λαμίας τον Σεπτέμβριο, όταν απατεώνες επιχείρησαν να αποσπάσουν χρήματα και χρυσές λίρες από 67χρονο, χρησιμοποιώντας το ίδιο πρόσχημα.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ο άνδρας αντιλήφθηκε την απάτη και, σε συνεργασία με την Αστυνομία, κατάφερε να παγιδεύσει τους επιτήδειους, οδηγώντας στη σύλληψη τριών ατόμων.