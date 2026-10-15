Ένα τηλεφώνημα για υποτιθέμενες εργασίες ηλεκτροδότησης του Δήμου ήταν αρκετό για να πειστεί μια 88χρονη στη Θεσσαλονίκη να βγάλει από το σπίτι της χιλιάδες χρυσές λίρες και κοσμήματα, σύμφωνα με την καταγγελία της. Η γυναίκα υποστηρίζει ότι άγνωστος της απέσπασε 4.766 χρυσές λίρες και κοσμήματα αξίας 10.000 ευρώ, με τη συνολική αξία της περιουσίας που χάθηκε να εκτιμάται άνω των 4,76 εκατ. ευρώ ( Οι λίρες μόνο υπολογίζονται στα 3,8 εκατ. ευρώ).

Η απάτη φέρεται να σημειώθηκε την περασμένη Τρίτη, όταν η ηλικιωμένη δέχθηκε τηλεφώνημα από άνδρα που προσποιήθηκε ότι επικοινωνούσε εκ μέρους του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Επικαλούμενος επικείμενες εργασίες από εταιρεία ηλεκτροδότησης, την έπεισε να μεταφέρει τα πολύτιμα αντικείμενά της σε δήθεν ασφαλές σημείο έξω από την κατοικία της, στο κέντρο της πόλης. Σύμφωνα με την καταγγελία, ο άγνωστος κατάφερε στη συνέχεια να αποσπάσει τις λίρες και τα κοσμήματα.

Την υπόθεση ερευνά το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου.