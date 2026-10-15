Επεισοδιακή ήταν η σύλληψη ενός 37χρονου με ναρκωτικά στο κέντρο της Αθήνας, καθώς επιτέθηκε σε αστυνομικούς για να ξεφύγει.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο ειδικών δράσεων της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου των Αθηνών, και κατόπιν κατάλληλης αξιοποίησης και διασταύρωσης πληροφοριακών στοιχείων, διακριβώθηκε η εγκληματική δράση του 37χρονου στην κατοχή και περαιτέρω διακίνηση ποσοτήτων κοκαΐνης. Ο κατηγορούμενος, προκειμένου να αποφύγει τη σύλληψη και τον αστυνομικό έλεγχο, επιτέθηκε απωθώντας τους αστυνομικούς, οι οποίοι αντέδρασαν άμεσα και τον ακινητοποίησαν.

Από την επακόλουθη έρευνα στην οικία του εντοπίστηκαν -46- αυτοσχέδιες νάιλον συσκευασίες με κοκαΐνη, μεικτού βάρους -35,85- γραμμαρίων και -30- αυτοσχέδιες νάιλον συσκευασίες με βραστή κοκαΐνη, μεικτού βάρους -17,8- γραμμαρίων, τις οποίες ο συλληφθείς κατείχε με σκοπό τη διακίνηση.

Συνολικά, από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

35,85 γραμμάρια κοκαΐνης,

17,8 γραμμάρια βραστής κοκαΐνης,

13.845 ευρώ,

Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο,

2 συσκευές κινητής τηλεφωνίας,

πλήθος νάιλον συσκευασιών κατάλληλων για τη συσκευασία των ναρκωτικών ουσιών.

Σημειώνεται ότι ο 37χρονος έχει κατηγορηθεί στο παρελθόν για διάφορα αδικήματα μεταξύ των οποίων για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, κλοπές, αντίσταση, απείθεια και ανθρωποκτονία από αμέλεια, ενώ σε βάρος του είχαν επιβληθεί περιοριστικοί όροι.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.