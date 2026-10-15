Πρώτα εμφανίζονταν ως υπάλληλοι εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας και έπειθαν τα θύματα να συγκεντρώσουν χρήματα και κοσμήματα για να τα «προστατεύσουν» από υποτιθέμενο κίνδυνο πυρκαγιάς.

Αφού συνεργοί αφαιρούσαν τα τιμαλφή, άλλο μέλος παρουσιαζόταν ως αστυνομικός, ζητώντας πληροφορίες για όσα είχαν κλαπεί. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., αυτή ήταν μία από τις μεθόδους εγκληματικής οργάνωσης, στην οποία αποδίδονται 78 απάτες, κλοπές και ληστείες, με παράνομο όφελος άνω των 350.000 ευρώ.

Σε αστυνομική επιχείρηση στα Μέγαρα, το πρωί της 10ης Οκτωβρίου, συνελήφθησαν έξι άτομα, ηλικίας 38, 36, 35, 27, 25 και 24 ετών. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη οκτώ ταυτοποιημένα πρόσωπα.

Οι κατηγορίες αφορούν, κατά περίπτωση, συγκρότηση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες κλοπές και απάτες, ληστεία, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος και παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Τηλεφωνικό κέντρο στα Άνω Λιόσια και «εισπράκτορες» στις πόρτες

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, η οργάνωση δρούσε τουλάχιστον από τον Ιανουάριο του 2026, με διακριτούς ρόλους και τρεις βασικούς τομείς δραστηριότητας: τηλεφωνικές απάτες, διαρρήξεις κατοικιών και κλοπές καταλυτών αυτοκινήτων.

Το τηλεφωνικό της κέντρο λειτουργούσε στα Άνω Λιόσια, ενώ οι απάτες εκτείνονταν στην Αττική και σε άλλες περιοχές της χώρας. Ορισμένα μέλη πραγματοποιούσαν τις πρώτες κλήσεις και, ανάλογα με την ανταπόκριση, παρέπεμπαν τα υποψήφια θύματα σε κεντρικό τηλεφωνητή.

Στο σενάριο με την ηλεκτροδότηση, επικαλούνταν διαρροή ρεύματος, αυξημένη κατανάλωση ή πιθανή ρευματοκλοπή. Απειλούσαν με διακοπή παροχής και πρόστιμα, ενώ χρησιμοποιούσαν ακόμη και ηχογραφημένα μηνύματα που παρέπεμπαν σε τηλεφωνική εξυπηρέτηση εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας.

Στη συνέχεια, με το πρόσχημα ότι υπήρχε κίνδυνος φωτιάς ή ηλεκτρικής υπερφόρτωσης, ζητούσαν να συγκεντρωθούν χρήματα και κοσμήματα σε συγκεκριμένο σημείο. Όσο συνεχιζόταν η τηλεφωνική συνομιλία, οι αποκαλούμενοι «εισπράκτορες» έφταναν στην κατοικία και αφαιρούσαν τα αντικείμενα.

Κατά την ΕΛ.ΑΣ., η μετέπειτα εμφάνιση συνεργού ως αστυνομικού αποσκοπούσε και στη μείωση της πιθανότητας να καταγγελθεί η απάτη.

Τα δήθεν φορολογικά πρόστιμα για τα κοσμήματα

Σε άλλη εκδοχή, οι τηλεφωνητές προσποιούνταν βοηθούς λογιστών και ισχυρίζονταν ότι είχε επιβληθεί φορολογικό πρόστιμο για κάποιο αδήλωτο αντικείμενο αξίας.

Υποστήριζαν ότι είχαν εξασφαλίσει προσωρινή αναστολή του προστίμου και ζητούσαν πληροφορίες για την περιουσία των θυμάτων. Με την απειλή πρόσθετων επιβαρύνσεων, τα έπειθαν να παραδώσουν χρήματα, κοσμήματα και άλλα τιμαλφή, δήθεν για φωτογράφιση, εκτίμηση και καταχώριση σε σύστημα.

Την παραλαβή αναλάμβανε και πάλι συνεργός που εμφανιζόταν στο συμφωνημένο σημείο.

Διαρρήξεις σε έξι περιοχές και κλοπές καταλυτών

Στην οργάνωση αποδίδονται επίσης διαρρήξεις κυρίως σε Ελευσίνα, Μαγούλα, Μάνδρα, Νίκαια, Κερατσίνι και Χαϊδάρι.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι κατηγορούμενοι επέλεγαν κατοικίες αφού εξακρίβωναν ότι απουσίαζαν οι ένοικοι. Χρησιμοποιούσαν οχήματα, ορισμένες φορές με κλεμμένες πινακίδες, κάλυπταν τα χαρακτηριστικά τους και είχαν συνεργούς που επιτηρούσαν τον χώρο.

Για την επικοινωνία τους χρησιμοποιούσαν τηλεφωνικές συνδέσεις σε στοιχεία τρίτων, ενώ απενεργοποιούσαν συναγερμούς. Όταν συναντούσαν ενοίκους, φέρονται να τους απειλούσαν προκειμένου να διαφύγουν με τα κλοπιμαία.

Ο τρίτος τομέας δράσης αφορούσε κλοπές καταλυτών από σταθμευμένα αυτοκίνητα, κυρίως παλαιότερων μοντέλων, στα Μέγαρα. Στη δικογραφία περιλαμβάνεται και ληστεία σε βάρος άνδρα, από τον οποίο αφαιρέθηκαν με χρήση βίας 2.000 ευρώ.

Τι βρέθηκε στις έρευνες

Στις έρευνες κατασχέθηκαν κινητά τηλέφωνα και κάρτες SIM, κοσμήματα και χρυσαφικά, σελίδες τηλεφωνικών καταλόγων, μία θρησκευτική εικόνα, ρουχισμός που συνδέεται με τις πράξεις, δύο πιεσόμετρα, λεπίδες σπαθοσέγας και μία παιχνιδομηχανή.

Βρέθηκαν επίσης 26 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης και 2.915 ευρώ, ενώ κατασχέθηκαν επτά αυτοκίνητα ως μέσα τέλεσης αξιόποινων πράξεων.

Την επιχείρηση πραγματοποίησε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μεγαρέων, με τη συνδρομή της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής και της ΟΠΚΕ. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.