Στη σύλληψη ενός 31χρονου αλλοδαπού, υπηκόου Παλαιστίνης, προχώρησαν τις πρωινές ώρες σήμερα στελέχη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηρακλείου Κρήτης, έπειτα από έλεγχο στο λιμάνι της πόλης. Στην κατοχή του εντοπίστηκαν 56.000 ευρώ, οκτώ τραπεζικές κάρτες με στοιχεία άλλων αλλοδαπών καθώς και αποδείξεις αναλήψεων χρημάτων.

Ο 31χρονος ελέγχθηκε πριν από την επιβίβασή του σε επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο με προορισμό τον Πειραιά. Κατά τον έλεγχο, οι λιμενικοί εντόπισαν επιμελώς κρυμμένο στο ΙΧ επιβατικό όχημά του το χρηματικό ποσό των 56.000 ευρώ, για το οποίο, σύμφωνα με τις Αρχές, δεν ήταν σε θέση να δικαιολογήσει την προέλευση.

Παράλληλα, βρέθηκαν στην κατοχή του οκτώ τραπεζικές κάρτες που ανήκουν σε τρίτα πρόσωπα, καθώς και πλήθος αποδείξεων ανάληψης χρηματικών ποσών.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε από στελέχη του Γραφείου Ασφαλείας και της Περιφερειακής Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηρακλείου, για παραβάσεις που αφορούν την κλοπή, τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τις υπηρεσίες πληρωμών.

Από τις Αρχές κατασχέθηκαν τα χρήματα, οι τραπεζικές κάρτες, δύο κινητά τηλέφωνα, ένας φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής και ένα σημειωματάριο με χειρόγραφες σημειώσεις και καταγραφές χρηματικών ποσών.

Την προανάκριση διενεργεί το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου, ενώ το κατασχεθέν ποσό πρόκειται να αποδοθεί στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.