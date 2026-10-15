Στη διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Δραγατσανίου, από το ύψος της οδού Θεσμοφορίου, στην περιοχή του Πειραιά, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές, έπειτα από τον εντοπισμό τμήματος όλμου κατά τη διάρκεια εργασιών.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στο σημείο μεταβαίνουν πυροτεχνουργοί του Στρατού, προκειμένου να εξετάσουν το αντικείμενο και να προχωρήσουν στις προβλεπόμενες ενέργειες ασφαλείας.

Η κυκλοφορία των οχημάτων παραμένει προσωρινά διακομμένη στο συγκεκριμένο σημείο για λόγους ασφαλείας.