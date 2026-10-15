Ελεύθερη αφέθηκε, με εντολή εισαγγελέα, η 54χρονη που συνελήφθη στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, μετά τον εντοπισμό 200 ζώων στην κατοικία της.

Η εισαγγελέας διέταξε τη διενέργεια προκαταρκτικής έρευνας, προκειμένου να διερευνηθούν οι συνθήκες διαβίωσης των ζώων και να διαπιστωθεί εάν πληρούνται οι προβλεπόμενοι κανόνες ευζωίας.

Στην κατοικία της 54χρονης εντοπίστηκαν 120 σκυλιά, 70 γάτες και 10 κατσίκες.

Η σύλληψή της πραγματοποιήθηκε χθες, Τετάρτη 14/10 το απόγευμα, έπειτα από επεισόδιο με 35χρονη από την Αλγερία, την οποία φέρεται να απείλησε.