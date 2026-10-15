Σημαντικές ποσότητες ναρκωτικών, αυτοσχέδια μαχαίρια και κινητά τηλέφωνα κατασχέθηκαν κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης, 14 Οκτωβρίου 2026, στο Σωφρονιστικό Κατάστημα Μαλανδρίνου ενώ παράλληλα σημειώθηκαν τέσσερις συλλήψεις.

Ειδικότερα, η επιχείρηση οργανώθηκε από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδας, με τη συμμετοχή αστυνομικών από τα Τμήματα Δίωξης Ναρκωτικών, Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας, καθώς και Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων. Οι έρευνες πραγματοποιήθηκαν παρουσία δικαστικού λειτουργού και επικεντρώθηκαν σε επτά κελιά, καθώς και σε κοινόχρηστους χώρους των φυλακών.

Τα ευρήματα από τις έρευνες

Κατά τη διάρκεια των ελέγχων, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατάσχεσαν 73,32 γραμμάρια ηρωίνης, 34,86 γραμμάρια κοκαΐνης, καθώς και ποσότητες ακατέργαστης και κατεργασμένης κάνναβης. Συγκεκριμένα, κατασχέθηκαν 2,76 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης και 7,46 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης, γνωστής ως «σοκολάτα», καθώς και 25,5 ναρκωτικά δισκία.

Παράλληλα, βρέθηκαν τέσσερα αυτοσχέδια μαχαίρια, οκτώ κινητά τηλέφωνα, κάρτες SIM, ένας δρομολογητής (router) με κάρτα SIM, φορτιστές κινητών τηλεφώνων και ένα ζεύγος ασύρματων ακουστικών.

Στα κατασχεθέντα, όπως επισημαίνει το Εrtnews περιλαμβάνεται, επίσης, πλήθος πλαστικών συσκευασιών, κατάλληλων για τη συσκευασία μικροποσοτήτων ναρκωτικών.

Οι τέσσερις συλλήψεις και οι δικογραφίες

Σε βάρος των τεσσάρων συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για παραβάσεις της νομοθεσίας που αφορά την προμήθεια κρατουμένων με κινητά τηλέφωνα σε καταστήματα κράτησης, καθώς και της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και όπλων.

Επιπλέον, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος ενός ακόμη κρατουμένου για παράβαση της νομοθεσίας σχετικά με την προμήθεια κρατουμένων με κινητά τηλέφωνα. Παράλληλα, δικογραφίες σχηματίζονται σε βάρος αγνώστων δραστών για αντικείμενα που εντοπίστηκαν σε κοινόχρηστους χώρους του σωφρονιστικού καταστήματος.

Οι τέσσερις συλληφθέντες οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.