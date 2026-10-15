Επεισοδιακή ήταν η σύλληψη ενός 18χρονου, από το Πακιστάν, ο οποίος εντοπίστηκε, χθες, Τετάρτη 14/10 το βράδυ στην Εγνατία Οδό να μεταφέρει παράνομα με αυτοκίνητο τέσσερις Αφγανούς, ανάμεσά τους έναν στο πορτ – μπαγκάζ.

Στην προσπάθειά του να αποφύγει τον αστυνομικό έλεγχο, ο νεαρός οδηγός που μετέφερε μετανάστες ανέπτυξε ταχύτητα και με το αυτοκίνητό του προσέκρουσε σε δύο περιπολικά. Το αυτοκίνητο ακινητοποιήθηκε κοντά στα διόδια Ωραιοκάστρου, ενώ ο ίδιος επιχείρησε να διαφύγει πεζός, προβάλλοντας αντίσταση κατά τη σύλληψή του, σύμφωνα με την Αστυνομία.

Όπως έγινε γνωστό, οι τέσσερις Αφγανοί είχαν περάσει στην ελληνική επικράτεια από τον Έβρο και, κατά δήλωσή τους, είχαν καταβάλει 700 ευρώ, ο καθένας, σε μέλη κυκλώματος το οποίο δραστηριοποιείται στην Τουρκία.