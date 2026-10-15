Με χειροπέδες κατέληξε ένας Πολωνός, που επέβαινε σε πτήση προς το Ηράκλειο Κρήτης, καθώς άναψε τσιγάρο μέσα στο αεροπλάνο, αγνοώντας τις απαγορεύσεις.

Το περιστατικό έγινε το απόγευμα της Τετάρτης 14 Οκτωβρίου, όταν ο 33χρονος Πολωνός επιβάτης άναψε τσιγάρο στα κρυφά μέσα στο αεροσκάφος, παρά τις προειδοποιήσεις, που είχαν προηγηθεί από τον κυβερνήτη και τα μέλη του πληρώματος.

Όπως αναφέρει το neakriti.gr, η ενέργειά του έγινε αντιληπτή και, μετά την προσγείωση του αεροπλάνου στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου «Νίκος Καζαντζάκης», τον περίμεναν αστυνομικοί και τον συνέλαβαν.

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, η υπόθεση με πρωταγωνιστή τον 33χρονο θεριακλή επιβάτη ακολουθεί την προβλεπόμενη διαδικασία.