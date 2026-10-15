Στη σύλληψη μιας 54χρονης γυναίκας προχώρησαν την Τετάρτη (14/10) το απόγευμα αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Θέρμης στη Θεσσαλονίκη.

Όπως μεταδίδει το thestival.gr, η 54χρονη φέρεται να απείλησε 35χρονη από την Αλγερία, μετά από επεισόδιο μεταξύ τους.

Κατά τον έλεγχο που ακολούθησε, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι η 54χρονη διατηρούσε στην οικία της περίπου 120 σκυλιά, 70 γάτες και 10 κατσίκες.

Όπως προέκυψε από τις διαπιστώσεις των αστυνομικών, τα ζώα δεν διέθεταν άνετο, υγιεινό και κατάλληλο κατάλυμα, με αποτέλεσμα να παραβιάζονται οι κανόνες ευζωίας τους.