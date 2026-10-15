Μια κάμερα-ρολόι τοίχου και ένας ιδιωτικός ερευνητής κατάφεραν να αποκαλύψουν τη δράση της 41χρονης που δηλητηρίαζε με ατροπίνη τον εν διαστάσει σύζυγό της μέσα στο ίδιο του το σπίτι στο Περιστέρι.

Ο ιδιωτικός ερευνητής που αποκάλυψε την υπόθεση μίλησε το πρωί της Πέμπτης 15/10 στο Mega και αναφέρθηκε στη γνωριμία του με τον γιατρό αλλά και σε όσα είδαν από την κάμερα που είχαν βάλει στο σπίτι του.

«Εγώ με τον γιατρό γνωρίστηκα έξι μήνες με έναν χρόνο πίσω περίπου. Ήταν για άλλη σχετική όμως υπόθεση. Έβρισκε κάποιες φθορές στο αυτοκίνητό του. Δηλαδή, έβρισκε σκασμένα λάστιχα, πρόκες μπροστά από τα λάστιχα για να τις πατήσει όταν φύγει και σχετικά. Και πίστεψε ότι κάποιος του έχει τοποθετήσει κάποια συσκευή παρακολούθησης GPS, κάποιο καταγραφικό μέσα στο αμάξι. Κάναμε επομένως έναν έλεγχο στο όχημα και αποκεί και πέρα κάναμε αρκετό καιρό να ξαναμιλήσουμε. Εκείνη τη στιγμή ήταν καθαρό το αυτοκίνητο», είπε ο ιδιωτικός ερευνητής, Λευτέρης Πελεκάσης, μιλώντας στο Mega και την εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA».

«Μου είχε αναφέρει την υπόθεση 1-1,5 μήνα πριν τοποθετήσουμε τις κάμερες. Γνώριζε, όπως μου είχε αναφέρει, ότι κάτι του ρίχνουν σε φαγητά, σε νερά, κτλ. Μετά το εστιατόριο, γιατί είδε την κάμερα από το εστιατόριο. Είδε ότι του έριξαν κάτι μέσα στο ποτήρι του νερού την ώρα που πήγε στην τουαλέτα και μου ζήτησε να τοποθετήσουμε κάμερες σε συγκεκριμένα σημεία, δηλαδή στην είσοδο του σπιτιού και στην κουζίνα. Να τραβάει δηλαδή συγκεκριμένα από το ψυγείο και τον χώρο της κουζίνας. Και έτσι και κάναμε.

Αυτή η κάμερα είναι μια κάμερα-ρολόι. Βάλαμε μία κάμερα στην είσοδο και μία μέσα στην κουζίνα. Στο σπίτι είχε άλλο ένα δωμάτιο και ένα σαλόνι. Δεν θέλησα να βάλουμε. Δεν υπήρχε λόγος γιατί ήξερε πού γίνεται και τι γίνεται. Τις είδε ο γιατρός τις κάμερες και, από όσο κατάλαβα, ενημέρωσε ο ίδιος απευθείας την αστυνομία. Το παιδί, όποτε το έβλεπε ο γιατρός, είχε καταφέρει και το έβλεπε με εποπτεία. Δεν μπορούσε να το δει μόνος του το παιδί. Το παιδί το έβλεπε με εποπτεία, αφότου είχε εκδηλώσει τη συμπτωματολογία. Νομίζω ότι συμπτώματα είχε και η μητέρα του, αλλά επικεντρώθηκα σε αυτόν. Έμενε κατά καιρούς στο σπίτι η μητέρα του», συμπλήρωσε.

«Ήταν ένα μεγάλο θέμα αυτό που συζητάγαμε με τον γιατρό το πώς μπαίνει στο σπίτι. Γιατί λέγαμε πώς παραβιάζει την πόρτα. Δεν υπήρχαν σημάδια. Εντέλει, κάπως του είχε πάρει σε ανύποπτο χρόνο αντικλείδι ή κλειδί και έμπαινε κανονικά. Εκτός της ατροπίνης βρέθηκε και μία ουσία σε σκόνη, η οποία δεν ξέρουμε τι είναι, περίπου 40 με 60 γραμμάρια. Αναμένουμε να δούμε και αυτό τι είναι», επεσήμανε ο ιδιωτικός ερευνητής.

Ο εν διαστάσει σύζυγος της 41χρονης

«Πρόκειται για μεθοδευμένο και πανούργο σχέδιο»

Για το περιστατικό μίλησε στο Mega και η Ψυχολόγος-Ψυχοθεραπεύτρια, Βασιλένα Σταυροπούλου.

«Προφανώς ο άνθρωπος φαινόταν σε αποδιοργάνωση με αυτά τα συμπτώματα. Ήθελα να πω ότι η χρήση της συγκεκριμένης ουσίας είναι κάτι που στη συγκεκριμένη περίπτωση συνδέεται πολύ άμεσα, ίσως και με το κίνητρο. Η ατροπίνη σαν ουσία πρώτον ανιχνεύεται δύσκολα, αν δεν υπάρξει συγκεκριμένη εξέταση. Και πέρα από αυτό, όταν κάποιος δηλητηριαστεί από ατροπίνη, η κλινική εικόνα που φανερώνει ο άνθρωπος είναι σε τέτοια αποδιοργάνωση, που δίνει την εντύπωση ότι είναι τοξικομανής, γιατί υπάρχουν διεσταλμένες κόρες, υπάρχει υπερδιέγερση, οπότε η εικόνα της αποδιοργάνωσης ομοιάζει με ενός τοξικομανούς», δήλωσε,

«Εδώ φαίνεται ότι, ξέρετε, υπήρχε κατάχρηση της ουσίας. Γιατί από όσο άκουσα ήταν στο μπουκάλι του νερού, ήταν στο αλάτι, ήταν στο μέλι. Όταν λοιπόν, επειδή υπάρχουν και ψευδαισθήσεις, όταν λοιπόν κάποιος, ένας ειδικός ψυχίατρος, αποκλείσει ότι έχουμε σχιζοφρένεια για παράδειγμα ή κάποια επιληπτική κρίση, το αμέσως επόμενο ενδεχόμενο είναι η χρήση ουσιών. Εδώ πρόκειται για ένα πολύ μεθοδευμένο και πανούργο σχέδιο, θα πω εγώ. Γιατί κάποιος πρέπει να είναι γνώστης για το πώς αυτή η ουσία επιδρά στο κεντρικό νευρικό σύστημα», τόνισε.