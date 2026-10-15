Ιδιαιτέρως επεισοδιακή ήταν η καταδίωξη σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης 14/10 στη Μεταμόρφωση, όταν οδηγός Ι.Χ. δεν συμμορφώθηκε σε σήμα αστυνομικών για να σταματήσει για έλεγχο και επιχείρησε να διαφύγει αναπτύσσοντας ταχύτητα στα στενά της περιοχής.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 18:00.

Οι αστυνομικοί οι οποίοι περιπολούσαν εντόπισαν το όχημα και έκριναν ύποπτες τις κινήσεις του.

Στο αυτοκίνητο επέβαιναν δύο άτομα, τα οποία εξετάζεται αν συνδέονται με κύκλωμα εξαπάτησης πολιτών που προσποιούνται τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ.

Όταν οι αστυνομικοί έκαναν σήμα στον οδηγό να ακινητοποιήσει το όχημα, εκείνος δεν σταμάτησε, αλλά ανέπτυξε ταχύτητα, επιχειρώντας να ξεφύγει μέσα από τους δρόμους της κατοικημένης περιοχής.

Στη συνέχεια ακολούθησε καταδίωξη, με το Ι.Χ. να κινείται με επικίνδυνο τρόπο στα στενά, προκαλώντας ανησυχία για την ασφάλεια κατοίκων και περαστικών.

Η καταδίωξη έληξε στη συμβολή των οδών Δεξαμενής και Θεοτοκοπούλου, όπου το αυτοκίνητο προσέκρουσε σε τρία σταθμευμένα οχήματα, προκαλώντας εκτεταμένες υλικές ζημιές.

Μετά τη σύγκρουση, ο ένας από τους δύο επιβαίνοντες διέφυγε πεζός, ενώ ο δεύτερος παρέμεινε σε κοντινή απόσταση. Οι αστυνομικοί προχώρησαν στην προσαγωγή ενός νεαρού, ηλικίας περίπου 20 έως 25 ετών, ενώ ο άλλος εμπλεκόμενος αναζητείται.