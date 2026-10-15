Ανατριχιαστικές είναι οι αποκαλύψεις που γίνονται γνωστές και αφορούν τον ιερέα από τα Γρεβενά που κατηγορείται ότι απειλούσε την 43χρονη πρώην σύντροφό του με γυμνές φωτογραφίες.

Ο παπάς συνελήφθη στο σπίτι του και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα κατηγορούμενος για εκδικητική πορνογραφία και απειλή κατά της 43χρονης.

Ο ίδιος παραδέχεται ότι είχε σχέση με τη συγκεκριμένη γυναίκα, ωστόσο δεν αποδέχεται τις κατηγορίες αυτές.

Ο ιερέας έλαβε προθεσμία και θα δικαστεί την Παρασκευή και η Ιερά Μητρόπολη Γρεβενών τον έχει παύσει ήδη από τα καθήκοντά του.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες που μετέδωσε το πρωί της Πέμπτης 15/10 το Mega και η εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA» ο ιερέας είναι παντρεμένος με παιδιά και εγγόνια.