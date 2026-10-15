Είναι ίσως η μεγαλύτερη κλοπή με τη μέθοδο της απάτης που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα. Θύμα μια ηλικιωμένη γυναίκα από τη Θεσσαλονίκη, με τη λεία να φτάνει τα 38 κιλά χρυσού.

Όλα έγιναν το μεσημέρι της Τρίτης. Το τηλέφωνο χτύπησε στο σπίτι της ηλικιωμένης και στην άλλη άκρη της γραμμής ένας άνδρας συστήθηκε ως υπάλληλος της ΔΕΗ Θεσσαλονίκης. Της μίλησαν για ώρα. Της είπαν πως στην περιοχή θα γίνουν έκτακτες εργασίες στο δίκτυο και υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Για την ασφάλειά της, της είπαν, πρέπει να κλειστεί σε ένα δωμάτιο. Όμως πρώτα, για να μην κινδυνέψει από το ρεύμα, έπρεπε να βγάλει από πάνω της και από το δωμάτιο όλα τα μεταλλικά αντικείμενα. Λίρες, χρυσαφικά, κοσμήματα, τα πάντα να τα βάλει σε σακούλες σε άλλο χώρο.

Τρομοκρατημένη, η ηλικιωμένη δεν αντιλήφθηκε ότι πρόκειται για απάτη και υπάκουσε στην εντολή. Τοποθέτησε σε σακούλες 4.766 χρυσές λίρες και διάφορα χρυσαφικά. «Για να ελέγξουμε το ρεύμα, αφήστε την πόρτα ανοιχτή», της είπαν.

Τα άλλα μέλη της συμμορίας που ήδη περίμεναν έξω από το διαμέρισμα, μπήκαν αθόρυβα, σήκωσαν τις σακούλες βάρους 38 κιλών και εξαφανίστηκαν σαν φαντάσματα.

Όταν η ηλικιωμένη βγήκε από το δωμάτιο, διαπίστωσε ότι είχε χάσει τους κόπους μιας ολόκληρης ζωής. Οι λίρες είχαν εξαφανιστεί, ενώ η αξία της λείας υπολογίζεται στα 4,7 εκατομμύρια ευρώ.