Όλο και περισσότερα είναι τα στοιχεία που βλέπουν το «φως» της δημοσιότητας και αφορούν την 41 νοσηλεύτρια που δηλητηρίαζε τον εν διαστάσει σύζυγό της με ατροπίνη.

Η γυναίκα για πολύ καιρό, για περίπου 1,5 χρόνο αφού είχε χωρίσει με τον σύζυγό της, φέρεται να τον δηλητηρίαζε συστηματικά ενώ και άλλα άτομα της οικογένειας του φέρονται να είχαν παρόμοια συμπτώματα με τον γιατρό.

Ειδικότερα, οι ερευνούν οι Αρχές αν η γυναίκα προσπαθούσε να δηλητηριάσει και τη μητέρα του εν διαστάσει συζύγου της, καθώς και εκείνη φέρεται να χρησιμοποιούσε κάποιες φορές τα τρόφιμα που είχε τοποθετήσει η γυναίκα την ατροπίνη.

Η μητέρα του 41χρονου φέρεται να είχε παρουσιάσει παρόμοια συμπτώματα με αυτά του γιου της, χωρίς όμως αυτό να γίνεται συστηματικά.

Η λιποθυμία του γιατρού και η ανησυχία της 41χρονης

Ο γιατρός φαίνεται πως είχε νοσηλευτεί αρκετές φορές. Ειδικότερα, μία από αυτές είχε κινδυνεύσει πολύ σοβαρά η ζωή του. Ήταν καλοκαίρι, είχε βγει έξω, είχε λιποθυμήσει μπροστά σε κόσμο και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Τότε οι γιατροί χρειάστηκε να τον διασωληνώσουν.

Τότε, τον επισκέφτηκε στο νοσοκομείο η εν διαστάσει σύζυγός του και έδειχνε να ανησυχεί για την υγεία του, να ρωτάει διαρκώς αν είναι καλά, πώς πηγαίνει, εάν πρόκειται να σταθεί στα πόδια του.

Βίντεο-ντοκουμέντο φέρεται δείχνει τη γυναίκα να τοποθετεί την ουσία σε τρόφιμα και ποτά που προορίζονταν για τον γιατρό, μεταξύ των οποίων μέλι, πιπέρι και νερό.

Το περιβάλλον της γυναίκας, όπως μεταδίδει σε σχετικό του ρεπορτάζ το Mega κάνει λόγο για έναν πολύ καλό άνθρωπο που έκανε τα πάντα για να μεγαλώσει το παιδί της, που προσπαθούσε να του παρέχει τα πάντα κάνοντας δύο δουλειές. Όμως θεωρούν πως αυτό μάλλον κάτι έκανε για το καλό του, για κάποιο λόγο έβαζε αυτή την ουσία.

Οι υποψίες και τα πρώτα συμπτώματα

Ο γιατρός άρχισε να υποψιάζεται ότι κάτι δεν πήγαινε καλά, όταν εμφάνισε περίεργα συμπτώματα υγείας, τα οποία τον προβλημάτισαν. Οι υποψίες του τον οδήγησαν στην απόφαση να εγκαταστήσει κρυφές κάμερες στο σπίτι του, προκειμένου να διαπιστώσει τι συνέβαινε.

Το οπτικοακουστικό υλικό κατέγραψε την κατηγορούμενη να τοποθετεί την επίμαχη ουσία σε τρόφιμα και στο νερό του πρώην συζύγου της.

Ο γιατρός πήρε την απόφαση να προχωρήσει στην εγκατάσταση των καμερών μετά τα επαναλαμβανόμενα προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε και τα οποία του δημιούργησαν την υποψία ότι ενδεχομένως κάποιος προσπαθούσε να τον βλάψει.

Η επιβεβαίωση για τον ίδιο ήρθε όταν είδε τις κάμερες του εστιατορίου όπου βρισκόταν με την εν διαστάσει σύζυγό του.