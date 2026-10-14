Δύο άτομα συνελήφθησαν στην Άρτα, κατηγορούμενα ότι εξαπάτησαν ηλικιωμένη, από την οποία απέσπασαν περισσότερα από 150.000 ευρώ.

Συγκεκριμένα, από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Άρτας εξιχνιάστηκε περίπτωση κακουργηματικής απάτης, που έλαβε χώρα την 9-10-2026 στην Άρτα.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα maxitisartas.gr, για την υπόθεση ταυτοποιήθηκαν και συνελήφθησαν στη συνέχεια ημεδαπός και ημεδαπή, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για απάτη, καθώς και για παραβάσεις περί ναρκωτικών.

Ειδικότερα, άγνωστοι τηλεφώνησαν διαδοχικά σε ηλικιωμένη, απειλώντας την αρχικά ότι θα μεταβούν στο σπίτι της για να τη ληστέψουν και εν συνεχεία προσποιούμενοι τους αστυνομικούς, ισχυρίστηκαν ότι γνωρίζουν για τη δράση των αγνώστων, την έπεισαν και τοποθέτησε σε σακούλα χρήματα και τιμαλφή που είχε στο σπίτι της, συνολικής αξίας άνω των 150.000 ευρώ.

Ακολούθως η ηλικιωμένη πέταξε από το μπαλκόνι τη σακούλα, όπως της υποδείχθηκε, προκειμένου δήθεν να επιτευχθεί η σύλληψη των δραστών, μιας και αστυνομικές δυνάμεις είχαν αναπτυχθεί περιμετρικά του σπιτιού της, ενώ τη σακούλα παρέλαβε γυναίκα, η οποία τράπηκε έπειτα σε φυγή.

Από την ανάλυση των στοιχείων της έρευνας ταυτοποιήθηκαν για την εμπλοκή τους στην υπόθεση οι δύο κατηγορούμενοι και χθες (13-10-2026) το μεσημέρι πραγματοποιήθηκε έρευνα στο σπίτι όπου διαμένουν σε περιοχή της Άρτας και συνελήφθησαν, ενώ βρέθηκαν και κατασχέθηκαν -79- ναρκωτικά χάπια, μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης, ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας και -330- ευρώ.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Άρτας.