Τις καλά μελετημένες και χειρουργικές κινήσεις της 41χρονης που φέρεται να δηλητηρίαζε με ατροπίνη τρόφιμα στο σπίτι του εν διαστάσει συζύγου της αποκαλύπτουν οι φωτογραφίες ντοκουμέντο, που έρχονται στο φως της δημοσιότητας.

Πρόκειται για πλάνα από βίντεο, που είχε καταγραφεί από την κάμερα ασφαλείας που είχε τοποθετήσει ο στρατιωτικός γιατρός στο εσωτερικό του σπιτιού του στο Περιστέρι.

Η 41χρονη έπαιρνε τα μέτρα της, προκειμένου να μην γίνει αντιληπτή.

Όπως φαίνεται, φορώντας σκούφο, χειρουργική μάσκα και γάντια, έβαζε με σύριγγα και απόλυτη ψυχραιμία ατροπίνη σε βάζα με τρόφιμα, όπως στο αλάτι και στο μέλι.

Το τηλεφώνημα στον γιατρό πριν εισβάλει στο σπίτι του

Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Κατερίνας Ρίστα στο Star, η πρώην σύζυγος του γιατρού και μητέρα του μόλις 3,5 ετών παιδιού τους, είχε προσχεδιάσει την εισβολή στο σπίτι του και ήθελε να είναι σίγουρη ότι δεν θα την εντοπίσει κανείς. Βέβαια, δεν ήξερε για τις κρυφές κάμερες που είχε τοποθετήσει ο άνδρας.

Πριν πάει στο σπίτι του στο Περιστέρι, τον είχε καλέσει στο κινητό του, για να βεβαιωθεί ότι δεν θα είναι στον χώρο.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, φέρεται να του είπε:

41χρονη κατηγορούμενη: Θα είσαι στο σπίτι, να πάμε το παιδί στον γιατρό;

Γιατρός: Όχι, είμαι στο νοσοκομείο.

41χρονη κατηγορούμενη: Εντάξει, έγινε.

Μάλιστα, οι αστυνομικοί δεν θεωρούν τυχαίο ότι είχε μαζί και το παιδί της, το οποίο ήταν στο αμάξι με τους γονείς της.

Η πρώτη της κουβέντα στους αστυνομικούς ήταν: «Δεν μπήκα στο σπίτι» και όταν ρωτήθηκε επίμονα και ενημερώθηκε ότι υπάρχει υλικό, τότε υποστήριξε ότι: «Πήγα να τον βρω για να πάμε το μωρό στο γιατρό. Έχει γίνει παρεξήγηση».

Οι αστυνομικές αρχές έχουν στη διάθεσή τους ένα μπουκαλάκι με υγρό, το οποίο χρησιμοποιείται ως σταγόνες για τα μάτια και περιέχει ατροπίνη 1%. Το έχουν στείλει ήδη στο Χημείο του Κράτους για ανάλυση, ενώ έχουν γίνει τοξικολογικές εξετάσεις και στον γιατρό.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Star, ο ορθοπεδικός έχει νοσηλευτεί στο παρελθόν σε ψυχιατρική κλινική, ενώ υποστηρίζει πως είχε παραισθήσεις και τώρα πιστεύει ότι αυτό συνέβη λόγω της ατροπίνης.

Πώς ξετυλίχθηκε το «κουβάρι» της υπόθεσης

Υπενθυμίζεται ότι η απίστευτη υπόθεση άρχισε να αποκαλύπτεται όταν εκείνος παρουσίασε επανειλημμένα ύποπτα συμπτώματα μετά από γεύματα. Όπως υποστηρίζει, η 40χρονη νοσηλεύτρια επιχειρούσε να τον δηλητηριάσει εδώ και περίπου έναν χρόνο.

«Τον Αύγουστο με το παιδί πήγαμε για φαγητό σε ψησταριά. Παρουσίασα πάλι περίεργα συμπτώματα. Μερικές ημέρες αργότερα πήγα πάλι στην ταβέρνα και ζήτησα να δω βιντεοληπτικό υλικό. Φαινόταν να ρίχνει κάτι στο νερό μου την ώρα που ήμουν τουαλέτα», υποστηρίζει το θύμα.

Με σκοπό να συγκεντρώσει αποδεικτικά στοιχεία, ο γιατρός εγκατέστησε κάμερες ασφαλείας στο σπίτι του. Κάποια στιγμή, η κάμερα κατέγραψε τη 41χρονη να εισέρχεται στην κουζίνα και να δηλητηριάζει τρόφιμα με τη δηλητηριώδη ουσία.

Όταν είδε τις κινήσεις της εν διαστάσει συζύγου του σε ζωντανή μετάδοση, ο γιατρός έσπευσε στο σπίτι, πιστεύοντας αρχικά ότι είχε σημειωθεί διάρρηξη.

Τότε, η κατηγορούμενη φέρεται να προσπάθησε να διαφύγει προς αυτοκίνητο που την περίμενε σε κοντινή απόσταση, όπου βρίσκονταν οι γονείς της και το μόλις 3,5 ετών παιδί του ζευγαριού.

Τελικά, με την παρέμβαση των αστυνομικών, η 41χρονη και οι γονείς της συνελήφθησαν και αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικό όρο να μην πλησιάζουν τον στρατιωτικό γιατρό σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων.

Πάντως, το περιβάλλον της κατηγορούμενης υποστηρίζει ότι είναι σκευωρία και ότι πρόκειται για έναν πολύ καλό άνθρωπο, ο οποίος μάλιστα έκανε και δύο δουλειές για να μεγαλώσει το παιδί της.