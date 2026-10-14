Τον φάκελο με τα στοιχεία για 42 κέντρα αισθητικής στην Πάτρα, στα οποία φέρεται να πραγματοποιούνται ιατρικές πράξεις, διαβίβασε ο Ιατρικός Σύλλογος Πατρών στις αστυνομικές και εισαγγελικές αρχές.

Επίσης, σύμφωνα με την πρόεδρο του Συλλόγου, Άννα Μαστοράκου, σε πέντε ιατρεία εντοπίστηκαν παρεμβάσεις, που δεν αναγνωρίζονται ως ιατρικές πράξεις.

Η διερεύνηση βασίστηκε σε δημόσιες διαφημιστικές αναρτήσεις, ιστοσελίδες και καταγγελίες, ενώ ο Ιατρικός Σύλλογος Πατρών ανακοίνωσε ότι το τελικό πόρισμα κατατέθηκε στις αρμόδιες αρχές, προκειμένου να αξιολογηθούν τα ευρήματα και να διερευνηθούν τυχόν παραβάσεις.

Οπως ανακοίνωσε η Αννα Μαστοράκου, «πέντε από τα 573 ιατρεία, δηλαδή λιγότερο από 0,1% των ιατρείων της περιοχής μας, εμφανίζονται με μικρές παρατυπίες και βρίσκονται σε διαδικασία συμμόρφωσης».

Η ίδια είπε ότι «από την επιτροπή ελέγχου αδειών και την επιτροπή εποπτείας αισθητικών επεμβάσεων προκύπτουν 42 αναφορές για κέντρα αισθητικής ή κέντρα ομορφιάς που φαίνεται, τουλάχιστον στις διαφημιστικές τους προβολές, ότι διενεργούν εφαρμογές ιατρικού περιεχομένου, οι οποίες σαφώς απαγορεύονται».

Επιπλέον, η Αννα Μαστοράκου επεσήμανε ότι «έπειτα από ενδελεχή έρευνα προέκυψε ότι δεν υπήρξε κανένα περιστατικό αναφοράς για πλασμαφαίρεση στην Πάτρα, ούτε και για ενδοφλέβιες ενέσεις βιταμινών».