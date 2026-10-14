Την άμεση άσκηση έφεσης από τον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών κατά της πρόσφατης απαλλακτικής απόφασης για τον θάνατο του πρώην υπουργού Σήφη Βαλυράκη ζήτησαν οι συνήγοροι υποστήριξης της κατηγορίας, σε έκτακτη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησαν το απόγευμα της Τρίτης, στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών (ΔΣΑ).

Η πλευρά της οικογένειας κατέθεσε σχετικό επίσημο αίτημα, υπογραμμίζοντας πως τόσο η πρόταση του Εισαγγελέα της Έδρας περί ενοχής όσο και η μειοψηφία του Προέδρου του Δικαστηρίου συγκλίνουν στο ότι υφίστανται συντριπτικά στοιχεία σε βάρος των κατηγορουμένων.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: «Απόφαση σε πλήρη αναντιστοιχία με τη διαδικασία»

Κατά την τοποθέτησή της, η συνήγορος της οικογένειας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, υποστήριξε ότι «ο Σήφης Βαλυράκης δεν ήταν ένα τυχαίο πρόσωπο. Ο Σήφης Βαλυράκης υπήρξε ένας επί δεκαετίες δημόσιος άνδρας που κατέγραψε εμβληματικούς αγώνες για τη δημοκρατία. Η απόφαση που εκδόθηκε, όταν εκφωνήθηκε, ήταν σε πλήρη αναντιστοιχία με όλη την ακροαματική διαδικασία. Εξέφρασαν την απορία τους όχι μόνο οι πολίτες, οι άνθρωποι που παρακολούθησαν τη διαδικασία σε όλο αυτό το διάστημα, αλλά και οι δημοσιογράφοι που βρίσκονταν μέσα στην αίθουσα σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας. Η δικαιοσύνη απαιτεί την άσκηση εφέσεως και βεβαίως η Μίνα Βαλυράκη, όταν μίλησε για παρακράτος αμέσως μετά την έκδοση της αποφάσεως, όρθωσε ψυχικό και συνειδησιακό ανάστημα απέναντι σε μια ισοπεδωτική εξέλιξη και είπε: “Εγώ δεν θα λυγίσω, θα πάω κόντρα στο παρακράτος”. Και ερμηνεύω αυτή την απόφαση ως αποτέλεσμα δράσης του παρακράτους».

Κώστας Παπαδάκης: «Τα τραύματα ήταν εμφανέστατα από δολοφονία»

Από την πλευρά του, ο συνήγορος Κώστας Παπαδάκης σημείωσε:

«Βρισκόμαστε εδώ για να επικοινωνήσουμε με την κοινή γνώμη της χώρας, που είναι παγωμένη κυριολεκτικά από την έκδοση της προχθεσινής απόφασης, και να απαιτήσουμε ως στοιχειώδες ελάχιστο ζητούμενο έννομης προστασίας την άσκηση έφεσης από τον εισαγγελέα εφετών. Είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι τα δύο κορυφαία πρόσωπα της έδρας, ο εισαγγελέας και ο πρόεδρος, είχαν την άποψη ότι οι κατηγορούμενοι είναι ένοχοι. Ένας αυτόπτης μάρτυρας περιέγραψε με πλήρη παραστατικότητα, ανθρωπισμό και σαφήνεια τους δολοφόνους και τη δολοφονία. Ένας άλλος μάρτυρας κατέθεσε ότι την ώρα της δολοφονίας το σκάφος των κατηγορουμένων έλειπε από το λιμάνι. Άλλοι δύο μάρτυρες, βλέποντας λιγότερα από όσα κατά την άποψή μας είδαν, επίσης κάνουν λόγο για το αλιευτικό σκάφος που περικύκλωσε το φουσκωτό, χειρονομίες κ.λπ. Και βεβαίως τα τραύματα του ανθρώπου αυτού δεν είναι τραύματα από προπέλα ή από ατύχημα. Είναι εμφανέστατα τραύματα από δολοφονία.

Δεν έχουμε την πεποίθηση ότι πρέπει να δικαστούν με αμφιβολίες. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι η οικογένεια δεν έχει κανένα λόγο να επιδιώκει την καταδίκη αθώων ανθρώπων. Είναι παραλογικό. Θα ήταν σαν να επιδιώκει την απαλλαγή των πραγματικών ενόχων.

Κάθε δικαστική απόφαση είναι σεβαστή. Το δικαίωμα κριτικής στις δικαστικές αποφάσεις είναι στοιχειώδες δημοκρατικό δικαίωμα της συνταγματικής ελευθερίας της έκφρασης γνώμης. Και οι δικηγόροι δεν έχουν απλώς δικαίωμα, έχουν υποχρέωση να ασκούν κριτική στις δικαστικές αποφάσεις και ο θεσμικός νομοθέτης έχει προβλέψει τη δυνατότητα επανεξέτασης με έφεση του εισαγγελέα, η οποία και πρέπει οπωσδήποτε να ασκηθεί».