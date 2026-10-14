Σε σοβαρές καταγγελίες προχώρησε ο Πάνος Ρούτσι, πατέρας του Ντένις, στη σημερινή συνεδρίαση της δίκης για το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Μετά τη διακοπή λόγω αδιαθεσίας την προηγούμενη Τετάρτη, ο κ. Ρούτσι συνέχισε σήμερα την κατάθεσή του, ανέφερε πως «η απεργία πείνας μου άφησε τα κουσούρια με την πίεση και την καρδιά. Μετά την απεργία πείνας πήγα στο νοσοκομείο τρεις φορές, έπαθα ως και ένα μίνι εγκεφαλικό».

«Έχουμε ακούσει πολλές θεωρίες για τη φωτιά. Αν δεν υπήρχε, πιστεύω ότι θα ζούσαν πολλά παιδιά από εκείνο το βράδυ. Θέλουμε να μάθουμε από τι προκλήθηκε η πυρόσφαιρα. Και γιατί στον τόπο του δυστυχήματος εκείνο το βράδυ δεν άφηναν τον κόσμο», σημείωσε ο Πάνος Ρούτσι, σύμφωνα με το larissanet.gr.

Στη συνέχεια, κατήγγειλε προσπάθεια χρηματισμού του με σκοπό να σταματήσει να ασχολείται με την υπόθεση, αλλά και η συνήγορός του, Ζωή Κωνσταντοπούλου, από την υπόθεση.

Επεσήμανε ότι το αναφέρει πρώτη φορά δημόσια σήμερα στο δικαστήριο και ότι δεν το κατήγγειλε στις Αρχές. Ανέφερε, επίσης, ότι τον παρακολουθούσαν άγνωστοι αφού ολοκλήρωσε την απεργία πείνας.

«Αυτό με τις παρακολουθήσεις γινόταν συνέχεια. Δεν καταλαβαίνω γιατί. Τι κάναμε εμείς;» κατέθεσε, προσθέτοντας: «Πρέπει κάποια στιγμή να μάθουμε τι έγινε εκείνο το βράδυ. Θέλω να μάθω ποιος έδωσε εντολή να μπαζώσουν εκείνη την νύχτα. Ακόμα θρηνούμε».

Για το ζήτημα των εκταφών, είπε: «Είμαι πολύ σίγουρος ότι μέσα στο παιδί μου υπάρχουν και άλλα μέλη. Δεν μπορεί το χαρτί που μας δίνουν οι ιατροδικαστές να είναι το ίδιο με όλα τα παιδιά. Είναι σαν copy paste. Να μας δώσουν επιτέλους το δικαίωμα να ορίσουμε τεχνικούς συμβούλους να προχωρήσουμε. Γιατί ακόμα δεν έχουμε νέα; Γιατί μας κοροϊδεύουν. Δεν είμαστε εμείς που το καθυστερούμε. Δεν μπορούμε να το κάνουμε μόνοι μας. Είναι και το οικονομικό. Τρία χρόνια έχουμε εξαντληθεί οικονομικά. Νοιώθουμε ότι μας κοροϊδεύουν τέσσερα χρόνια. Εμείς ψάχνουμε στοιχεία, εμείς παλεύουμε. Ούτε ένας δεν μας είπε συγνώμη. Λίγη ανθρωπιά δεν υπάρχει».

Αναφέρθηκε, ακόμα, στη δικογραφία που άνοιξε για γονείς και δικηγόρους για όσα έγιναν στο Δικαστικό Μέγαρο Λάρισας στο πλαίσιο της δίκης για τα βίντεο. «Δεν ξέρω γιατί το κάνουν όλο αυτό. Εμείς ψάχνουμε την αλήθεια» ανέφερε ο κ. Ρούτσι. Η δίκη συνεχίζεται με την εξέταση του από την κ. Κωνσταντοπούλου.