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Στο νοσοκομείο κατέληξε ένας 32χρονος στη Θεσσαλονίκη αργά το βράδυ της Τρίτης 13 Οκτωβρίου, φέροντας τραύμα από μαχαίρι στην κοιλιά, έπειτα από περιστατικό που ο ίδιος κατήγγειλε ως απόπειρα ληστείας στην περιοχή της Νεάπολης.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε στην ΕΛ.ΑΣ., δύο άτομα τον προσέγγισαν με απειλητική διάθεση. Ο πρώτος τού επιτέθηκε με σκοπό να του αποσπάσει χρήματα και προσωπικά αντικείμενα και όταν ο καταγγέλλων αντέδρασε, ο δεύτερος τον τραυμάτισε με μαχαίρι.

Ο 32χρονος μετέβη μόνος του στο νοσοκομείο «Παπανικολάου», ενώ η αστυνομία ερευνά την υπόθεση, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.